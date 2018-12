“No me digas que hay otro barco más grande del mundo, ¿Es que todos los años llega uno más grande que el resto?” Cuando un amigo me hizo esta pregunta, tenía la respuesta inmediata: Sí, este año hay otro barco más grande del mundo, pero estos no llegan anualmente.

De hecho, desde el 2016, cuando debutó el Harmony of the Seas hasta ahora que llegó el Symphony of the Seas -el crucero que el miércoles capturó la atención de los puertorriqueños al entrar al puerto de San Juan- no había ocurrido un estreno como este, tan ansiosamente esperado por los fans de los barcos colosales.

Llegó precedido por la fama de los otros tres barcos de su Clase Oasis, una que revolucionó la industria de cruceros y trajo muchas similitudes con los anteriores, especialmente con el Harmony. Así que cuando se observa de lejos, imponente, es fácil de identificar, y prácticamente idéntico a ese otro, pero también al Oasis of the Seas y al Allure of the Seas, los anteriores que tienen el impresionante AquaTheater.

Si se ve más en detalle, se notará el Ultimate Abbys, el tobogán en seco que tiene dos enormes tubos rosados entrelazados y que debutó en el Harmony of the Seas. Ese es como el sello distintivo de estos dos más recientes “grandes del mundo”.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean que pesa 225,000 toneladas y está valorado en $1,300 millones. ( Suministrada)

La embarcación puede albergar a 9,300 personas, incluyendo a los clientes y la tripulación. ( Suministrada)

Asimismo, posee más de 2,775 cabinas, 18 cubiertas, cinco piscinas y 17 restaurantes. ( Suministrada)

El Symphony of the Seas es el barco número 26 de la flota de la naviera Royal Caribbean y entre sus atracciones principales se encuentra un zip line, un minigolf, el simulador de surf, entre otros. ( Suministrada)

( Suministrada)

( Suministrada)

( Suministrada)

( Suministrada)

( Suministrada)

( Suministrada) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Con méritos propios

Pero como ha sucedido con los anteriores, el Symphony vino a ganarse su sitial con méritos propios, por lo que trajo sus novedades cuando debutó en Europa en marzo de este año. El barco acaba de llegar a Miami, Florida y ya está haciendo sus travesías regulares de pasajeros, hacia el Caribe, -por eso llegó a Puerto Rico- luego de ser bautizado oficialmente en el puerto de Miami, en una ceremonia en la que estuvieron sus padrinos, los actores Carlos y Alexa Pennavega, junto a su hijito, la primera familia en ser padrinos de un barco. En la ceremonia no faltó la bendición de un ministro religioso y el rompimiento de la tradicional botella de champán, para la buena suerte.

Si has viajado en el Oasis of the Seas, el Allure of the Seas o el Harmony of the Seas y te preguntas si vale la pena navegar en este, la respuesta es: rotundamente sí. Por el contrario si no has ido en ninguno de esos, que forman con el Symphony el cuarteto de los más grandes del mundo, puedes empezar por “la puerta ancha” navegando en este, que si bien no tiene una diferencia enorme en tamaño, (su desplazamiento es solo de 1,000 toneladas gruesas más, imperceptible para todos), es un barco precioso, con toda la tecnología disponible y el más avanzado de la flota de Royal Caribbean, en cuanto a ahorro de combustible, y técnicas para proteger el ambiente.

7 cosas te encantarán del Symphony:

1. El terminal de cruceros: Atrás está quedando el concepto de puertos sinónimos de grandes almacenes en los muelles. Al menos en muchos lugares eso es cosa del pasado, y no hay duda, que el Terminal de Cruceros A, que acaba de estrenarse en el puerto de Miami y que se construyó para este barco, es el más moderno del mundo (también sale desde allí el Allure of the Seas). En esta terminal, llamada la “Corona de Miami” se estrena un sistema más ágil que ninguno de embarque y desembarque, a través reconocimiento facial y que probó durante los viajes cortos de prensa, funcionar muy bien. Esperemos que siga así y ya otras líneas de crucero están haciendo lo propio para que la experiencia de iniciar y terminar el viaje, sea tan placentera como la travesía.

Terminal A de cruceros en PortMiami. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

2. El arte: Entre sus pasillos, escaleras y áreas comunes encontrarás 13,347 obras de arte, modernas e interactivas, con gran uso de tecnología y muchas tan curiosas, que te inspirarán a leer su descripción. Desde una pintura enorme y simpática de Super Mario Bros, bajar las escaleras y hacer tonadas musicales de piano según vas pisando, o el Paradox Void, que es una de las primeras obras que verán los pasajeros en el Royal Promenade, la “calle” y entrada principal al barco. Esa, que pesa tres toneladas, brinda una experiencia multisensorial, y está hecha en acero y 1,200 cristales. Además está Drier-Wig, en el Boardwalk, que se activa con el movimiento e incluso siguiendo la tradición de los anteriores, mientras subes por el elevador también verás puro arte, como “Imagine”, una obra con 19 esculturas de burbujas, algunas con cristales Swarovski o las 2,200 chiringas, desde otro de los elevadores. Las escaleras son otro lugar donde hay que pararse a observar esculturas y pinturas contemporáneas.

El arte, de las formas más originales imaginado, se puede apreciar dondequiera que se poda la mirada en esta embarcación. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

3. Los espectáculos: Desde HairSpray, el musical de Broadway que lleva 30 años siendo un hit y que Royal Caribbean dijo que trajo de vuelta a sus barcos por demanda popular, hasta la exclusiva obra “Flight: Dare to Dream”, un musical que presenta la evolución de la aviación y la era espacial y que tiene un homenaje al primer vuelo de los Hermanos Wright (tienes que quedarte hasta el final para verlo). Además uno de los más impactantes, Hiro, en el AquaTheather, que aunque repite la fórmula de impresionantes acrobacias y clavados en medio de la piscina (todo un reto con el movimiento del mar y la brisa), presenta nueva temática y coreografía y “1977”, un imperdible espectáculo de patinaje sobre hielo, que sorprende con un inicio bien tecnológico con docenas de drones en el escenario.

“Flight: Dare to Dream”, es un musical creado exclusivamente para el Symphony of the Seas. (Suministrada)

4. El Boardwalk rediseñado: Al igual que los otros barcos Clase Oasis, este está dividido en siete “vecindarios”, bastante similares a los otros, con una excepción, el Boardwalk. Aunque no pueden faltar los caballitos del carrusel, ni el AquaTheater, este trajo el “Playmakers Sports Bar & Arcade”, muy buen concepto que permite a los fans de deportes ver su partido favorito mientras los niños juegan en el arcade, todo dentro de un mismo espacio, donde además pueden comer hamburgesas y alitas o mantecados, entre otros platos (precios a la carta). Hay una barra que sirve desde cervezas artesanales hasta cocteles variados. También en esta área (que es donde termina el tobogán The Ultimate Abbys), está el “Sugar Beach Candy & Ice Cream”, con más de 200 clases de dulces (precios individuales) y donde también ofrece clases de repostería. En el Boardwalk tampoco falta el clásico Johnny Rockets ($9.95) para una buenas hamburguesas, aunque no tiene costo para el desayuno, como es usual en estos barcos, y el “Boardwalk Doghouse” para hot dogs, gratuitos.

En el Boardwalk hay comida y mucha diversión. (Suministrada)

5. Las atracciones: Son muchísimas, tantas que como sucede en este tipo de barcos, a veces una semana no es suficiente. En el vistazo a la prensa, que fue un día y medio, tuvimos que pasar muchas por alto, pero podemos mencionar entre las mejores, el “Battle for Planet Z”, esta atracción de láser tag inflable, que es una de las favoritas. Curiosamente está en el Studio B, el mismo lugar que se convierte en pista de patinaje y donde se ofrecen espectáculos nocturnos de patinaje sobre hielo. También divertida es “Escape the Rubicon”, una carrera contra el reloj tipo “Escape Room”, esto además de las clásicas atracciones de otros barcos, como el zipline, las dos paredes de escalar, el mini golf, los dos FlowRider o similadores de surfing, las 25 piscinas y jacuzzis, el trío de chorreras acuáticas The Perfect Storm, piscina y área de juegos acuáticos para niños y The Ultimate Abbys, el tobogán más alto en el mar, que te hace caer 92 pies en 13 segundos, desde el deck 16 hasta el Boardwalk, que está en el deck 6.

El “zip line” atraviesa el aire en el punto más alto de la nave. (Suministrada)

6. La "suite" familiar: Es una sola, acomoda hasta ocho huéspedes y es innegablemente costosa, tanto que el precio promedio varía entre $40,000 a los $80,000 (por la travesía de una semana), según dijo la empresa durante el estreno. Pero esta espectacular suite es lo que más ha dado de qué hablar en el barco y de paso te cuento que ya está reservada para casi todas las salidas hasta el 2020. De dos niveles y con una chorrera por la que los niños pueden bajar de su habitación hasta la sala, tremenda sala-comedor, y área de juegos para niños que incluyen variedad de electrónicos hasta pared de Lego, por solo mencionar algunas de las cosas que tiene y que la han hecho popular.

La suite familiar ofrece el espacio más exclusivo del Symphony of the Seas con cabida para hasta ocho personas. (Suministrada)

7. Nuevas experiencias de comida: El barco trae más de 20 opciones de comida, incluyendo el exótico Wonderland, el gourmet 150 Central Park y el Izumi Hibachi and Sushi, donde además hay un pequeño espacio para el Teppanyaki, con la clásica comida hecha ante tus ojos con chefs tan diestros en chistes y malabares con la comida, como en prepararte un buen arroz frito acompañado con vegetales y tu selección de filete, pollo, camarones y langosta. Los restaurantes nuevos son el Hooked Seafood, inspirado en los sabores de Nueva Inglaterra, así que esperen Lobster Rolls, sándwich de pollo, cangrejos y ostras, además de pescados frescos. Abre para almuerzos y cenas ($49 para cena) y la otra novedad es el “Loco Fresh”, la opción de comida mexicana, que tiene burritos, quesadillas, nachos y ensaladas, y no tiene costo.

Lobster Roll en Hooked Seafood. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Para información sobre este crucero, contacta a tu agente de viajes.