Por el colorido que tienen, la belleza de sus estampas navideñas que parecen sacadas de postal, la oportunidad de conocer tradiciones culturales y probar gastronomía típica de la época, uno de los viajes de crucero que encabezan el “bucket list” de todo viajero, es el de los mercados navideños europeos.

El año pasado realicé por primera vez esa travesía para ver los Christkindlmarkt, o Mercados Navideños de Europa, a bordo del Crystal Mozart, un barco de lujo de Crystal Cruises, que resultó igualita que la soñada, con su poquito de nieve para darle un toque más mágico y visitando ciudades de impresionante belleza.

El Mozart, un barco a todo lujo con una atención personalizada de cinco estrellas demostró que Crystal Cruises supo llevar a sus viajes de río, su experiencia ganadora de los máximos premios en el mar. El resultado se ve con los clientes satisfechos que regresan a casa solo contando maravillas de sus viajes.

La travesía que hicimos fue por el Danubio, ida y vuelta desde Viena, visitando Melk, Krems y Linz, en Austria, desde allí se podía ir a Bad Ischl y Distrito de Lagos y a Salzsburgo o a la República Checa, así como Passau y Regensburg, en Alemania, y Bratislavia, Eslovaquia.

Mercado navideño en Viena, Austria. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Aunque del viaje todavía quedan bellas historias que contar, en esta ocasión comparto con ustedes parte del aprendizaje que tuve, para que quienes quieran hacer uno similar, vayan ya preparando lo que sin duda puede ser una de las vacaciones más memorables que tendrán en su vida.

1. Prepara el viaje con anticipación. Si no lo has hecho, el momento de planificar tu viaje para este año, es ahora. Recuerda que los barcos de río tienen capacidad máxima de entre 100 a 150 pasajeros, así que las cabinas disponibles son limitadas. Además son viajes extensos, ideales de unos 10 días, que requieren boletos aéreos que pueden ser complicados o con necesidad de una o varias escalas y además son costosos. Para aprovechar al máximo tu inversión, se recomienda hacer al menos una estadía pre crucero de unos dos días, así aseguras que estás a tiempo y disfrutas de la ciudad de embarque. Si tienes más tiempo y presupuesto, puedes optar también por quedarte unos días extras luego del crucero, pero todo esto requiere planificación. Si no puedes hacerlo realidad este año, desde ya puedes irte preparando para el 2020, con la ventaja de separar desde ahora y preparar tu presupuesto.

2. Selecciona tu ruta por el Río Rín o Danubio. Prácticamente en casi todas las ciudades encontrarás los famosos mercadillos, y aunque escojas un tour a alguna atracción, usualmente hay una parada en ellos. Además puedes escoger no ir al tour y recorrer los mercados por tu cuenta, a tu ritmo y en muchos casos, visitarlo por las noches, ya que algunos barcos hacen overnight en las principales ciudades.

3. Busca un itinerario que reúna las ciudades que quieras visitar. Una de las ciudades que estaba en mi “wish list” era Munich, y la ruta seleccionada aunque no hacía parada en esa ciudad alemana, sí tenía una excursión hasta allí. Extensa, de casi 13 horas de duración y solo cuatro en Munich, definitivamente valió la pena (su mercado de Navidad, el Marienplatz y su casco histórico son hermosos).

4. El frío es real durante esa temporada, pero por lo regular no hay nieve. De hecho, la “Blanca Navidad” es poco frecuente en áreas como Viena, donde neva usualmente desde finales de enero. Sin embargo, no le temas al frío. Si vas preparado no tendrás problemas en disfrutar de los mercados. Esto quiere decir llevar tu buen abrigo, bufandas, guantes, botas a prueba de agua, protección para las orejas y ropa termal. Aún en esa época aplica la sugerencia de vestir con capas, ya que la temperatura puede subir. En los mercados también hay ropa de frío a la venta, pero lo mejor es no depender de eso y llevar la tuya desde aquí.

5. La pregunta que muchos se hacen de qué se vende en los mercados, tiene una respuesta común: de todo. Hay comida, barata y abundante, especialmente las salchichas alemanas y vienesas, nueces, quesos y dulces variados. También hay gran variedad de vinos calientes, los famosos Glühwein, una bebida típica que te sirven en vasos que compras en los mercados. Cada mercado tiene el suyo diferente. Además la artesanía es preciosa, especialmente la navideña, la decoración tematizada para la casa, ropa y accesorios, así como juguetes clásicos para niños, muchos incluso que no conseguimos por este lado del mundo. En nuestros tours incluidos teníamos como regalo las tazas para el vino.

6. Viajar en barcos de río te ofrece grandes ventajas, incluyendo los tours a los mercados y los shuttles gratuitos. La de Crystal Mozart, tenía la opción de ir solo a los mercados navideños, combinar excursiones con otras atracciones, o ir a lugares separados donde no habían mercados. Esto varía dependiendo de la línea de cruceros. Los barcos de Crystal son un todo incluido.

Crystal Cruises está representado en Puerto Rico por First Class Services con el teléfono 787-722-8536. Para reservaciones, consulte a su agente de viajes local.