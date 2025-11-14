Adulto mayor, Encuentro Dorado fue creado para ti
Chequea la ruta por varios municipios y participa
14 de noviembre de 2025 - 12:01 PM
GFR Media y Triple-S Advantage te invitan al evento Encuentro Dorado.
Disfruta de una jornada con actividades educativas, recreativas, entretenimiento y espacios para compartir con otros que, como tú, viven con alegría y propósito.
La iniciativa gratuita, de 8:00 a.m. hasta el mediodía, continúa su ruta por varios municipios. Anota las fechas:
Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a las plataformas de GFR Media para más detalles.
