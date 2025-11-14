Adulto mayor, Encuentro Dorado fue creado para ti

GFR Media y Triple-S Advantage te invitan al evento Encuentro Dorado.

Disfruta de una jornada con actividades educativas, recreativas, entretenimiento y espacios para compartir con otros que, como tú, viven con alegría y propósito.

La iniciativa gratuita, de 8:00 a.m. hasta el mediodía, continúa su ruta por varios municipios. Anota las fechas:

Martes, 18 de noviembre en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, en Yauco

Viernes, 21 de noviembre en el Centro Comunal Conde Ávila, en Cabo Rojo

Jueves, 4 de diciembre en la Cancha Emilio Huyke, en Humacao

Viernes, 5 de diciembre en la Complejo Deportivo Avoli, en Toa Baja

