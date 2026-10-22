Cómo el vendedor puede manejar el desgaste psicológico de estar siempre motivado y disponible
Si no identifica las señales a tiempo, puede convertirse en agotamiento crónico o “burnout”
22 de octubre de 2026 - 12:00 AM
22 de octubre de 2026 - 12:00 AM
La carrera de un vendedor puede estar cargada de estrés y presiones que terminan por impactar no solo el desempeño profesional del empleado, sino también su estado físico y emocional.
Dentro de la industria, el vendedor tiene la responsabilidad de cumplir con metas y cuotas de ventas, lo que trae consigo un peso que puede llevar a la persona a experimentar fatiga emocional.
“La fatiga emocional se puede describir como agotamiento psicológico que ocurre cuando una persona ha estado expuesta por tiempo prolongado al estrés, mucha presión o alta y consistente demanda que afecta su estado emocional”, explicó Suría Toussaint Calzadilla, quien tiene una maestría en psicología industrial organizacional y es coach certificada en salud y bienestar integral.
Según la experta, hay unos aspectos en la carrera del vendedor que, particularmente, pueden provocar esta fatiga emocional:
Cuando estos aspectos socavan la salud emocional del vendedor, pueden provocar que la persona se sienta “drenada, extremadamente cansada y desmotivada en lo que hace, tanto personal como profesionalmente”. Por lo tanto, la experta recomendó estar pendiente de unas señales particulares que muestran que ese vendedor está atravesando una fatiga emocional.
“La persona puede presentar irritabilidad, impaciencia, falta de autorregulación emocional, falta de motivación personal o profesional, lo que puede llevar a disminuir la empatía y paciencia con los prospectos o clientes. La persona comienza a procrastinar asuntos importantes. Se muestra cansado, aunque haya dormido. Es evidente la desconexión emocional en conversaciones o relaciones interpersonales y presenta síntomas fisiológicos constantes como alta presión, dolor de cabeza, malestar estomacal/reflujo”, enumeró la especialista.
Toussaint advirtió que hay unos indicadores psicológicos que pueden evidenciar cuando la fatiga emocional está cruzando el límite hacia el burnout laboral, que es el agotamiento crónico del exceso de estrés y ansiedad.
“Entre las señales que lo demuestran está la despersonalización, o sea que el vendedor ve a los clientes como “números”, presenta pérdida de sentido, propósito, disfrute y conexión con el trabajo. Además, su autoestima profesional se muestra baja o nula; tiene una constante sensación de fracaso o insatisfacción. Le provoca ansiedad el hacer llamadas o participar en reuniones profesionales. También muestra dificultad para desconectarse mentalmente”, detalló la experta.
Es necesario atender esta fatiga emocional, ya que trae aspectos negativos en un ambiente donde se espera una actitud siempre positiva del vendedor.
“Es importante recordarle al vendedor que es humano y que la perfección no existe. Darle visibilidad a su líder de lo que está pasando o sintiendo y se deben hacer ajustes en la dinámica de trabajo, leads de ventas, etcétera”, comentó la experta, quien brindó las siguientes recomendaciones para los vendedores que se sientan en ese estado de fatiga emocional.
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
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