Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
SuplementosEmpresas en Escena
Suscriptores
PRESENTADO POR
Empresas en Escena
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Cómo implementar la IA de forma segura y eficaz

La clave está en la estructura

26 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Por Japhed Riestra Marchand, MBA-AIGen
Las organizaciones que integran la inteligencia artificial en sus operaciones están redefiniendo industrias, optimizando procesos y generando un valor sin precedentes. (Shutterstock)

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en un motor de transformación empresarial tangible y poderoso.

Las organizaciones que la integran en sus operaciones están redefiniendo industrias, optimizando procesos y generando un valor sin precedentes. Sin embargo, el camino hacia una implementación exitosa y segura no se trata solo de adquirir la última tecnología, se fundamenta en una estructura operacional sólida y bien planificada. Sin esta base, hasta las iniciativas de IA más prometedoras pueden fracasar, generando riesgos en lugar de recompensas.

La adopción de la inteligencia artificial ofrece una ventaja competitiva crucial en el mercado actual. Los beneficios se manifiestan en áreas clave que impulsan el crecimiento y la eficiencia. La automatización de procesos permite a las empresas reducir drásticamente los tiempos y costos operativos, al delegar tareas repetitivas a los sistemas inteligentes, y liberando al talento humano para que se concentre en actividades de mayor valor estratégico. Paralelamente, la IA mejora la experiencia del cliente a un nivel de personalización antes inalcanzable, ofreciendo interacciones más rápidas, eficientes y satisfactorias.

Además, la capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos permite una toma de decisiones informada y precisa, identificando tendencias, patrones y oportunidades que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Esto no solo optimiza las operaciones diarias, sino que también fomenta la innovación en productos y servicios, permitiendo a las empresas desarrollar nuevas funcionalidades y mejorar sus ofertas existentes para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

Implementar la inteligencia artificial no es un proyecto exclusivamente tecnológico, es una transformación empresarial que involucra personas, procesos y datos. Una estructura operacional sólida actúa como el cimiento sobre el cual se construye una estrategia de inteligencia artificial sostenible y segura. Esto implica tener una gobernanza de datos clara, que asegure la calidad, integridad y accesibilidad de la información, ya que los modelos de la inteligencia artificial son tan buenos como los datos con los que se entrenan. Sin datos precisos y bien gestionados, los resultados pueden ser sesgados e ineficaces.

Asimismo, una estructura robusta define los roles y responsabilidades, fomentando la creación de equipos multidisciplinarios que combinen la experiencia técnica de los científicos de datos e ingenieros con el conocimiento del negocio de los expertos en el dominio. Esta colaboración interdepartamental es vital para garantizar que las soluciones de inteligencia artificial estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa y resuelvan problemas reales. Finalmente, una infraestructura tecnológica escalable y segura es fundamental para soportar las demandas de procesamiento y almacenamiento que requieren los sistemas de inteligencia artificial.

El viaje hacia la adopción de la inteligencia artificial es un proceso continuo que requiere planificación, una base estructural sólida y un compromiso con la mejora constante. No se trata de una carrera, sino de una maratón estratégica que, si se ejecuta correctamente, puede posicionar a tu empresa a la vanguardia de la innovación y la eficiencia.

El proceso puede parecer complejo, pero no tienes que recorrerlo solo. Si estás listo(a) para dar el siguiente paso y transformar tu empresa, contáctanos. Nuestro equipo de expertos puede brindarte la ayuda necesaria en el proceso de estructuración operacional y en la implementación de soluciones de inteligencia artificial que impulsen tu éxito a largo plazo.

El autor es consultor de transformación digital e inteligencia artificial.

Tags
SuplementoBrandStudioEmpresas en Escena
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: