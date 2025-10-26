Opinión
26 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
SuplementosEmpresas en Escena
Suscriptores
Empresas en Escena
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

¿Conoces la importancia de manejar bien tus finanzas?

San Rafael Cooperativa presenta sus cuentas de ahorro generacionales

26 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Cuando los niños y jóvenes aprenden a ahorrar, descubren el valor del esfuerzo y la recompensa. (Shutterstock)

En San Rafael Cooperativa te brindan alternativas diseñadas para que puedas alcanzar tus objetivos y metas.

Pensando en ti, han creado las cuentas de ahorro generacionales. Estas son:

1. CRECE: Creada para niños desde 0 a 10 años. Aprenden la importancia del ahorro para un futuro lleno de grandes oportunidades y donde su dinero crece; además, fomenta en los padres el compromiso de administrar de manera responsable el dinero para sus hijos.

2. Tu Pase IQ: Diseñada para adolescentes entre las edades de 11 a 15 años. Es el momento de tomar decisiones sabias con Tu Pase IQ, que les permitirán trazarse metas y escoger su futuro.

3. SPOT. Enfocada en los jóvenes emprendedores de las edades de 16 a 20 años, quienes hacen de su Cooperativa el spot perfecto para manejar su dinero.

