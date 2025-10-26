¿Conoces la importancia de manejar bien tus finanzas?

En San Rafael Cooperativa te brindan alternativas diseñadas para que puedas alcanzar tus objetivos y metas.

Pensando en ti, han creado las cuentas de ahorro generacionales. Estas son:

1. CRECE: Creada para niños desde 0 a 10 años. Aprenden la importancia del ahorro para un futuro lleno de grandes oportunidades y donde su dinero crece; además, fomenta en los padres el compromiso de administrar de manera responsable el dinero para sus hijos.

2. Tu Pase IQ: Diseñada para adolescentes entre las edades de 11 a 15 años. Es el momento de tomar decisiones sabias con Tu Pase IQ, que les permitirán trazarse metas y escoger su futuro.