MONTEQUÍN DISTRIBUTORS celebra 50 años como socio estratégico de la industria de lavandería en Puerto Rico y el Caribe

Con 50 años de servicio continuo, MONTEQUÍN DISTRIBUTORS, Inc. es un aliado clave para hoteles, hospitales farmacéuticas, instalaciones de corrección y lavanderías industriales en Puerto Rico y el Caribe.

Su propuesta de valor combina un inventario robusto de equipo y piezas de repuesto, atención técnica inmediata y consultoría desde la fase de diseño para que cada proyecto opere con eficiencia, seguridad y continuidad. Su promesa es simple: soluciones confiables, soporte cercano y darle al cliente el mejor servicio posible.

La empresa distribuye equipos de lavandería comercial de marcas como Speed Queen, Unimac y Milnor, además de bombas, válvulas, controles de combustión y tratamiento de agua. Este portafolio se complementa con un modelo que integra equipos y servicios en un mismo plan, lo que permite a los clientes reducir tiempo y costos operativos.

PUBLICIDAD

El equipo certificado de MONTEQUÍN DISTRIBUTORS, Inc. ofrece diagnóstico, mantenimiento y reemplazo de piezas con uno de los inventarios más completos del Caribe. “Cuando su operación no puede detenerse, ahí es cuando más los clientes cuentan con MONTEQUÍN DISTRIBUTORS”, destacó la empresa como parte de su filosofía de servicio.

En este 50 aniversario, la empresa agradece a los clientes, suplidores y colaboradores por su confianza durante medio siglo. Ese respaldo la impulsa a seguir innovando con entrenamiento continuo, mejores prácticas de eficiencia energética y nuevas propuestas como modelos de servicio por suscripción y monitoreo para mantenimiento preventivo.

Más allá del suministro de equipos, MONTEQUÍN DISTRIBUTORS, Inc. reafirma que su misión es ofrecer soluciones técnicas y estratégicas que aseguren la continuidad operacional de cada cliente. “Somos mucho más que un equipo de lavandería. Si lidera un proyecto y necesita respaldo técnico, conversemos. Descúbralo usted mismo”, enfatizó la empresa.