Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

Lo has estado pensando por días, semanas, meses, pero aún no te decides. Lo has hablado con tu pareja, tus padres, tus amigos y hasta con el vecino. El tiempo pasa y ya no tienes excusas: ¡LLEGÓ LA HORA DE VOLVER A LA UNIVERSIDAD!

La decisión de volver a estudiar una maestría o doctorado depende completamente de tus metas personales y profesionales. Sin embargo, es un hecho que, entre mejor preparado estés, mayores serán tus posibilidades de encontrar el trabajo de tus sueños, establecer tu propia empresa o ascender en tu carrera.

Estudiar y prepararte para un mejor futuro en momentos como los que vivimos es una de las decisiones más acertadas que puedes tomar. Independientemente de los motivos personales o profesionales que te lleven a estudiar un programa graduado, puedes estar seguro de que será una de las mejores inversiones de tu vida, por el retorno de inversión que la misma podría traerte con el paso de los años.

PUBLICIDAD

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) tiene una variada oferta académica para aquellos profesionales que deseen expandir sus conocimientos y darle un giro a su vida. Entre la gran oferta puedes escoger maestrías en: Arquitectura, Estudios Culturales, Gerencia de Proyectos, Negocios Internacionales, Finanzas, Recursos Humanos, Comercio Internacional, Negocios Globales, Administración Educativa y Gerencia en Seguridad de Información, entre otras. Mientras, a nivel doctoral puedes optar por: Medicina Naturopática, Gerencia, Gerencia en Sistemas de Información, Consejería Psicológica, Filosofía en Educación con especialidad en Docencia, Ciencias Ambientales y Educación Física, entre otros.

Por su parte, el Recinto Online tiene nuevas maestrías 100 % online en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, Comunicaciones con especialidad en Relaciones Públicas y Negocios Internacionales con enfoque en América Latina.

Comunícate al 787-751-1403 o visita estudiaenuagm.com para orientarte según tu área de interés.