13 de octubre de 2025
Feria Seniors 2026-Edición Borikua
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

NUC University: un aliado en tu camino al éxito

Reafirma su compromiso de acompañar a los estudiantes en cada paso de su formación

13 de octubre de 2025 - 3:52 PM

Por Redacción de Suplementos
La educación sigue siendo el camino más sólido hacia el desarrollo económico de Puerto Rico. (Shutterstock)

La educación universitaria es el comienzo del desarrollo de muchos puertorriqueños. El apoyo que la universidad brinda puede marcar la diferencia entre un sueño cumplido o una meta abandonada.

Apoyar a los estudiantes está en el corazón de la cultura de NUC University y es parte de quienes son. Están aquí para ti desde el primer día de clases hasta después que te gradúas.

Impulsan a sus estudiantes a trazar su propia ruta, a definir sus metas y a convertirse en los protagonistas de su desarrollo profesional. Algunos buscan la oportunidad de reinventarse profesionalmente; otros, conseguir su primer trabajo o echar adelante a los suyos. Con cada estudiante, se comprometen a orientarlo, acompañarlo y apoyarlo para que logren su meta académica y profesional. Ese trato personalizado, cercano y humano es lo que distingue a NUC University.

Sus estudiantes reciben servicios de consejería a través de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, tutorías, asistencia económica y hasta programas de empleabilidad y desarrollo profesional con su Oficina de Colocaciones. En esta oficina se aseguran de que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.

El compromiso con tu éxito va más allá del salón de clases. Motivan a sus estudiantes a formar parte de la comunidad a través de organizaciones estudiantiles, fomentando la socialización y la integración de los futuros profesionales al campo laboral antes de graduarse. También, cuentan con alianzas y programas con empresas y entidades en distintas industrias para asegurar que sus estudiantes reciban una educación de vanguardia. Así, estos futuros profesionales experimentan, de primera mano, lo que les espera en el mundo profesional.

Ante tiempos de incertidumbre y de cambio, la educación sigue siendo el camino más sólido hacia el desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso, en NUC University reafirman su compromiso de acompañar a cada estudiante en cada paso, ofreciéndole no solo conocimiento, sino también apoyo y confianza para ser un ente de cambio para la isla.

En NUC University creen firmemente que el éxito de sus estudiantes es, y siempre será, su misión.

