Tus graduandos merecen lo mejor
Sanabria Events lo organiza todo
22 de septiembre de 2025 - 2:52 PM
Con 30 años de experiencia y más de 600 proms producidos, Sanabria Events garantiza tranquilidad para tu clase y tus padres.
Ofrece mentoría, coordinación, registro digital, artistas, DJs, pista iluminada, photobooth 360 y decoración personalizada.
Los fundraisings generan entre $5,000 y $25,000, ayudando a abonar o saldar cuotas. Los contratos son desde cero depósito y hay fechas con Jowell & Randy disponibles.
Para información, llama al 787-628-7777 o accede a sanabriaevents.com.
