22 de septiembre de 2025
85°tormenta
Suscriptores
PRESENTADO POR
Feria Seniors 2026-Edición Borikua
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Tus graduandos merecen lo mejor

Sanabria Events lo organiza todo

22 de septiembre de 2025 - 2:52 PM

Por Redacción de Suplementos
Haz que tu clase viva el prom de sus sueños. (Suministrada)

Con 30 años de experiencia y más de 600 proms producidos, Sanabria Events garantiza tranquilidad para tu clase y tus padres.

Ofrece mentoría, coordinación, registro digital, artistas, DJs, pista iluminada, photobooth 360 y decoración personalizada.

Los fundraisings generan entre $5,000 y $25,000, ayudando a abonar o saldar cuotas. Los contratos son desde cero depósito y hay fechas con Jowell & Randy disponibles.

Para información, llama al 787-628-7777 o accede a sanabriaevents.com.

Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
