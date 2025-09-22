Opinión
22 de septiembre de 2025
84°tormenta
Suscriptores
PRESENTADO POR
Feria Seniors 2026-Edición Borikua
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

UAGM lanza nuevos programas para tu éxito profesional

Conectan con lo que realmente te apasiona

22 de septiembre de 2025 - 1:58 PM

Por Redacción de Suplementos
Las clases comienzan el 16 de octubre. (Suministrada)

En la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) creen en tu futuro. Por eso, ofrecen programas académicos diseñados para conectar con tus intereses, tu generación y las necesidades del mundo actual. Desde la ciencia y la tecnología, hasta el arte, la salud y el bienestar, este nuevo año académico llega lleno de oportunidades para que descubras y aprendas lo que realmente te apasiona.

Uno de los programas que más interés ha generado es el nuevo grado asociado en Cosmetología Especialista en Belleza. Aquí no solo aprenderás técnicas de maquillaje o peinado, sino que te formarás como un profesional integral en la industria del cuidado personal. Estará disponible en los centros de Cayey y Yabucoa.

Si lo tuyo son las ciencias, el Recinto de Carolina ofrece la maestría en Ciencias Biomédicas y la maestría en Ciencias en Biotecnología Industrial, ideales para quienes desean aportar al campo de la salud mediante la investigación, la innovación y el desarrollo científico. Además, se suma el nuevo grado asociado en Gerencia de Bebidas, que incluye una certificación en Sommelier.

En la región oeste, el centro de Cabo Rojo ofrece dos grandes oportunidades: el grado asociado en Panadería y Repostería, para quienes sueñan con emprender en la industria culinaria, y la maestría en Enfermería, dirigida a profesionales de la salud que buscan avanzar en su carrera y asumir roles de liderazgo y especialización.

Mientras, en los centros de Barceloneta y Ponce se estrena el certificado técnico en Pet Grooming con Entrenamiento Canino, una excelente opción para los amantes del cuidado y bienestar de los animales.

¡Haz el upgrade! Llama al 787-764-2495 o accede a uagm.edu Las clases comienzan el 16 de octubre.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
