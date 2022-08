Un paciente mayor de 65 años tuvo un dolor de pecho durante dos días, el cual confundió con una molestia muscular y no acudió a la sala de emergencias. Pasados los tres días, decidió atenderse y, lamentablemente, resultó ser un síndrome coronario agudo o infarto, y el paciente sufrió una muerte cardíaca súbita.

Esta experiencia es una de tantas que vive el doctor Carlos Muñoz, director médico de la Sala de Emergencias del Hospital Wilma N. Vázquez, en Vega Baja, quien afirmó que es importante que todo paciente, sobre todo los adultos mayores de 65 años, aprendan a identificar las situaciones de salud que pueden representar una emergencia y un riesgo para su vida.

“Siempre he pensado que la visita a la sala de emergencias, no lo veo como una visita innecesaria; la emergencia la determino yo. El paciente va con una preocupación y esa preocupación uno tiene que aclararla porque lo que para mí no es una emergencia, quizás para el paciente lo es”, explicó el emergenciólogo.

Según Muñoz, los adultos mayores suelen visitar una sala de emergencias mayormente por dolor, caídas, infecciones, mareos y desmayos.

“El dolor es un síntoma bastante común y los dolores más comunes son: pecho, espalda baja, abdominal, cabeza y de extremidad (brazo o pierna). Otras causas comunes son las caídas y los traumas, especialmente en la cabeza”, dijo el también hospitalista.

En cuanto a las caídas, el director médico sostuvo que los adultos mayores son más propensos a atravesar por una emergencia de este tipo, debido al deterioro de sus capacidades motoras. También, muchas veces, se debe al uso de medicamentos indebidos o sus efectos secundarios, lo que puede incidir en que tenga un accidente.

“Muchas de las caídas están relacionadas con la pérdida de función motora, las personas mayores tienen problemas de visión, audición, y propiocepción y balance. Sufren caídas y ahí tienen traumas en la cabeza”, mencionó Muñoz.

Las infecciones también suelen provocar visitas a la sala de emergencias y las más comunes, según el internista, son: infecciones del tracto respiratorio, de orina, de la piel y del tejido blando; y de las vías respiratorias como la bronquitis y la pulmonía.

En cuanto a las complicaciones, el emergenciólogo estableció que cada caso tiene sus particularidades, pero afirmó que la clave para acudir a tiempo a la sala de emergencias y evitar complicaciones, es la educación. Conocer síntomas que son de alerta, es el primer paso.

“Dolor de pecho puede ser: un infarto, una embolia pulmonar o una disección de la aorta, y esas son condiciones que amenazan tu vida y la puedes perder en cuestión de un día, horas o minutos, por lo que requieren de atención médica inmediata. En el caso de las infecciones se da la fiebre, el paciente tiene el estado mental alterado, tos y dificultad respiratoria que es pulmonía. Las infecciones comunes dentro del abdomen son: infección de orina, divertículo inflamado o apendicitis. A medida que pasan los días, la infección progresa y puede haber septicemia o fallo de otros órganos que se puede evitar con tratamiento tan pronto empieza la infección”, dijo el internista.

Para el director médico, es primordial educar a los pacientes para que estos conozcan cuáles son las principales causas de muerte en las personas mayores, de modo que puedan identificar cualquier síntoma temprano que muestre un padecimiento y, así reducir la posibilidad de complicaciones y riesgo de muerte.

“Lo más importante es la educación y es un rol de nosotros, el personal de la salud, educar al paciente en cuanto a las condiciones más comunes que afectan a esta población. La causa más común de muerte en personas mayores de 65 años son los problemas cardiovasculares como infartos, cáncer, enfermedades infecciosas y derrames. Hay que educar a los pacientes en cuanto a qué signos o síntomas se pueden presentar y que tengan que acudir a una sala de emergencias”, expuso el médico, quien aseguró que es bastante común que se diagnostiquen condiciones en la sala de emergencias que el paciente desconoce que padece.

¿Cuándo acudir a la sala de emergencias?

El director médico señaló varios síntomas que son razón suficiente para visitar lo antes posible una sala de emergencias:

Dolor de pecho

Adormecimiento en algún brazo, pierna o en la cara

Dificultad para hablar

Náuseas y vómitos fuera de lo usual y que no mejoran

Dolores abdominales, específicamente dolores repentinos

Sangrado que no se detiene

“Todos estos síntomas tienen el potencial de ser una verdadera emergencia”, afirmó el internista, quien, a su vez, exhortó a familiares de pacientes encamados, y de aquellos que no tienen la capacidad de hablar, a estar vigilantes ante cualquiera de estos síntomas.

Recomendó, además, que las personas mayores se eduquen en cuanto a sus condiciones de salud para mantenerlas en control y evitar una situaciones inesperadas.

“Es bien importante que el paciente conozca bien sus condiciones y las complicaciones más comunes de sus enfermedades, y que conozca sus medicamentos, sus efectos adversos y cómo manejarlos. Ocurre bien común en pacientes mayores de edad que tienen complicaciones con los medicamentos. Quizás viene por una caída, pero la caída fue provocada porque tiene un exceso de medicamento, quizás el medicamento le dio una arritmia o le dio un bajón de azúcar. Hay pacientes que desconocen que no pueden dejar de comer con sus medicamentos”, concluyó el doctor Muñoz.