“San Juan es una ciudad segura tanto para residentes como para visitantes. Y trabajamos todos los días para que lo sea aún más, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, expresó Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan.

El Departamento de la Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan ofrece servicios a las 180 comunidades de la ciudad a través de una red de 11 cuarteles y siete unidades especializadas, integradas por 632 oficiales con la misión de salvaguardar la seguridad y brindar protección a todos los sanjuaneros. Además, en 2024, se graduarán 125 nuevos policías para seguir aumentado la fuerza policíaca.

“La reducción de la actividad delictiva en San Juan llega de la mano de la asignación de recursos y herramientas tecnológicas y equipos para la Policía Municipal. En conjunto con iniciativa s para el rescate de jóvenes y comunidades de la violencia y el crimen, por medio de la educación, creando oportunidades de trabajo y desarrollo económico, promoción de la cultura, servicios al ciudadano, entre muchas otras actividades que realizamos en el Municipio de San Juan”, explicó el alcalde Romero Lugo.

PUBLICIDAD

“Al incorporar nuevas herramientas tecnológicas podemos hacer un trabajo más eficiente y distribuir los recursos donde más se necesitan. Recientemente, añadimos a nuestro Centro de Operaciones Policíacas 30 cámaras nuevas instaladas en lugares estratégicos en la Plaza del Mercado de Santurce y sus alrededores. Esto nos permitió reforzar la seguridad para prevenir disturbios o cualquier altercado que ponga en riesgo la propiedad y vida de las personas”, añadió el alcalde.

El sistema de seguridad electrónica cuenta con 1,784 cámaras, instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, que recogen imágenes y vídeos de alta definición, tanto de día como de noche, y son enviadas en tiempo real al centro de vigilancia virtual. El sistema está respaldado por un programa de mantenimiento y revisión periódica y, en el caso de que alguna deje de operar, el mismo sistema emite un aviso al momento.

Otra herramienta tecnológica que se ha instalado son las cabinas telefónicas que se encuentran en las calles Canals y Dos Hermanos, frente a las figuras de los Aguacates en la Placita de Santurce y en el estacionamiento municipal. El sistema, también conocido como call box, se activa presionando el botón de pánico que hace sonar un ruido (zumbido) en el cuartel de Santurce, y de inmediato se proyecta en las cámaras el área de la llamada, que permite la comunicación directa entre el policía del centro de monitoreo y la cabina telefónica. El Municipio de San Juan proyecta implementar esta iniciativa en otras zonas concurridas de la capital.

Como parte de las nuevas herramientas tecnológicas que están en uso por los agentes de la Policía Municipal, se encuentran 200 cámaras corporales para agentes municipales que contribuyen a mejorar la calidad y confiabilidad de las investigaciones que realizan, además de brindar seguridad ciudadana. Además, se añadieron recientemente 37 nuevas unidades para la flota vehicular, entre las siguientes: 8 patrullas para la implementación del Código de Orden Público, 15 patrullas asignadas a diferentes cuarteles, 1 vehículo todoterreno tipo can-am para servicios especiales, 13 vehículos civiles para el apoyo administrativo y las unidades investigativas. A las antes mencionadas se suman 20 patrullas, 10 motoras Harley-Davidson y 4 vehículos todoterreno que fueron entregadas este mes.

PUBLICIDAD

“San Juan recibe todos los días miles de visitantes. Queremos que todos nuestros visitantes y turistas continúen llevándose una experiencia positiva y memorable. Que disfruten de nuestros hoteles y playas en Condado, de la historia del Viejo San Juan, que conozcan a Río Piedras, Santurce, los restaurantes en la calle Loíza, ir de compras en nuestros centros comerciales, que se sientan seguros y libres de ir por toda la ciudad. Para eso estamos trabajando en la creación de la Policía Turística de San Juan, una unidad especializada y adiestrada para trabajar con personas que, quizás, no hablan español, que no conocen nuestra idiosincrasia, que no viven en Puerto Rico y no conocen del todo las leyes de tránsito y estacionamiento. Se trata de un grupo de oficiales bilingües, preparados para orientar, proveer asistencia y seguridad a las personas que nos visitan”, añadió Romero Lugo.

Como parte del fortalecimiento de la Policía Municipal de San Juan, el ayuntamiento capitalino ha realizado importantes mejoras a las condiciones laborales del cuerpo de seguridad municipal, incluyendo aumentos salariales y reclutamiento de nuevos cadetes a través de las academias de policía.

Romero Lugo añadió que continúa fortaleciendo la colaboración y los esfuerzos realizados con las agencias estatales y federales para combatir la incidencia criminal. “Hemos creado iniciativas para incrementar la vigilancia preventiva en las comunidades reforzando el patrullaje en lugares de alta incidencia criminal, generando arrestos de varias personas, así como la ocupación de armas, dinero, vehículos y sustancias controladas. También se han establecido planes de trabajo para atender las necesidades de los ciudadanos y residentes a través de la Policía Municipal, logrando una reducción significativa en los delitos de asesinatos, escalamientos, apropiaciones ilegales y hurto de vehículos en el Municipio de San Juan”, destacó Romero Lugo.

PUBLICIDAD

Directorio de cuarteles de la Policía

CUADRO CENTRAL

787-751-2233 / 787-480-2020

Centro de Operaciones

178 Calle Sgto. Víctor A. de Pedro Fernández, Urb. San Francisco, Río Piedras

Precinto de San Juan 101

Calle Juan A. Corretjer, 1er nivel Estacionamiento Covadonga, Viejo San Juan

Cuartel Casa Alcaldía

153 Calle San Francisco, Viejo San Juan

Precinto de Barrio Obrero/ Santurce

2100 Ave. Eduardo Conde, Santurce

Precinto de Río Piedras

Calle Camelia, bajos del Terminal Sur, Transporte Público Municipio, Río Piedras

Precinto de Hato Rey Este

600 Calle Patillas int. Calle Coamo, Hato Rey

Precinto de Hato Rey Oeste

249 Ave. Eleonor Roosevelt int., Ave. Eugenio María de Hostos, Hato Rey

Precinto de Puerto Nuevo

#772-782 Calle 13 SO, Caparra Terrace

Precinto de Montehiedra

Ave. Montehiedra, frente a Montehiedra Shopping Center

Precinto Condado

Parque Jaime Benítez, Marginal Baldorioty de Castro

Precinto de Cupey

PR-176 Km 9.5 Bo. Cupey

Precinto de Antillas

Ave. 65 Infantería (antes del Complejo Médico Antillas), Río Piedras

Subestación Villa Nevárez

(Base Comunitaria de Seguridad Vecinal) Calle 5 Urb. Villa Nevárez predios del parque, Río Piedras