EDP University inicia el proceso de reclutamiento de estudiantes para sus maestrías a través del programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA).

El proyecto Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy, amplía las oportunidades educativas a estudiantes de nivel graduado en los recintos de Hato Rey y San Sebastián, con incentivos de becas (hasta un máximo de $6,000 por año académico), préstamos de equipo e instalaciones para ayudar al estudiante en la consecución de su meta académica.

El Centro de Estudios Graduados, ubicado en el Recinto de Hato Rey, es un espacio exclusivo que ofrece servicios de apoyo para los estudiantes graduados de EDP University.

Ante los retos de la pandemia ha continuado ofreciendo los servicios de manera remota. Apoya a los estudiantes en la preparación y la presentación de sus trabajos de investigación en diversos foros. Con equipo tecnológico de vanguardia, este espacio único para estudiantes de maestría ofrece materiales para la preparación de trabajos, investigaciones y tesis, así como la asistencia a seminarios, talleres, mentoría, tutorías e instrucción en literacia financiera.

La Escuela Graduada del Recinto de Hato Rey ofrece las siguientes maestrías: Ciencias Naturopáticas, Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica, Sistemas de Información y Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital, esta última presencial o 100% online. El Recinto de San Sebastián ofrece las maestrías en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y otra con la especialidad en Cuidado Agudo/Crítico.

Para información, llama al 787-765-3560, extensiones 1470, 1473, 1474 o accede a su página web en www.edpuniversity.edu.