EDP University tiene disponibles becas para cinco de sus seis maestrías. Si estás pensando realizar una maestría, este es el momento de estudiarla con ayudas económicas. El acceso a procesos universitarios tales como matrícula en línea y consejería académica son algunos de los servicios que se proveen, además de incentivos de becas de $2,000 por trimestre o $6,000 por año académico. Este último si mantienes el promedio requerido.

Estos incentivos se ofrecen a través de una subvención federal bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA) y el proyecto titulado: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy.

Entre algunos de los requisitos son: haber finalizado un grado de bachillerato de una universidad acreditada, tener un promedio de 3.00 o más, para transferencias de escuelas graduadas se seguirán las políticas de EDP University para admisión, y otros.

Los programas graduados disponibles para becas son: maestría en Sistemas de Información, maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica y maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (MISFI, disponible 100 % online) (Recinto de Hato Rey), así como la maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y la maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Cuidado Agudo/Crítico (Recinto de San Sebastián).

EDP University ofrece programas 100% online y cuenta con localidades ubicadas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba.

Para más información, accede a edpuniversity.edu o comunícate a través de WhatsApp, enviando un menjsaje al 787-593-1375. Las clases inician el 23 de agosto. ¡Saber es poder!