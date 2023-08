En un mes se cumplirán dos años de mi primer reportaje en los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora sobre mi proyecto, The Financial Girl. ¡Cómo pasa el tiempo!

“Posa, camina, cambia de pose”, fueron palabras que escuché ese día, un poco nerviosa, en la sesión fotográfica en la emblemática área de Hato Rey, La Milla de Oro. Nunca olvidaré ese 16 de septiembre del 2021, cuando pude dar a conocer el comienzo de mi proyecto para enseñar finanzas personales a los jóvenes de mi generación, a través de las redes sociales.

¡Ese día fue maravilloso! Desde entonces, comenzaron las llamadas de personas interesadas en saber exactamente qué estaba haciendo, dónde podrían ver o asistir a los talleres, y, sobre todo, muchas personas haciéndome consultas sobre su crédito, cómo salir de la bancarrota, cómo resolver su situación económica, entre otras cosas.

Fue sorprendente descubrir la cantidad de personas necesitadas de aprender a manejar sus finanzas personales, independientemente de sus edades.

En ese día, también comenzaron las llamadas, los mensajes y las entrevistas en programas de canales de televisión, tales como Telemundo, en el programa Día a Día con Raymond y Dagmar, donde, en una corta intervención, eduqué sobre finanzas; en Wapa Televisión, en el programa Viva la Tarde, donde me entrevistaron sobre qué era The Financial Girl; y, días más tarde, participé nuevamente para ofrecer “Tips para aumentar el puntaje de crédito en el Nuevo Año”. También en el programa Contigo Siempre con María María, en el Canal 13, fui entrevistada sobre mi proyecto de emprendimiento.

Mi objetivo principal es llevar el tema de las finanzas personales directamente a las escuelas para los jóvenes. Tuve la oportunidad de ofrecer varios talleres en diferentes escuelas públicas.

Con el tema “Así fue como todo empezó”, llevé mi primer taller/conversatorio a los estudiantes de la Escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such. Allí pude desarrollar la dinámica de la importancia de la lectura, integrando los tres puntos más relevantes de las finanzas personales: el ahorro, el presupuesto y las tarjetas de crédito. También fui invitada a la Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt, en Canóvanas, para dar una charla sobre “Cómo empezar a desarrollar su crédito” a los estudiantes de undécimo y duodécimo grado.

En los dos talleres, me impresionó la cantidad de profesores que asistieron para hacerme preguntas y consultas sobre los temas explicados.

Además, fui premiada como “Joven Emprendedor” de la Escuela Empresarial Mujer Creativa, donde tuve la oportunidad de tomar el curso empresarial para el desarrollo de mi negocio.

Participé en dos convenciones extraordinarias: Me Lanzo Empoderada, por Mujer Emprende Latina; y el Congreso de Jóvenes Líderes en Puerto Rico, donde pude dar a conocer mi proyecto y aprender varias herramientas en el ámbito empresarial. También realicé mi primera entrevista para mi canal de YouTube con Barbara Serrano, quien es corredora de Bienes Raíces y pertenece al mundo de la banca hipotecaria.

Además, logré ser admitida y becada por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en el programa especializado en Contabilidad, donde asistí virtualmente con otros 15 estudiantes de todo el mundo.

Uno de los logros más importantes a lo largo de estos dos años fue haber sido admitida y recibir una beca completa para el prestigioso programa de Finanzas de la Universidad de Pensilvania: Wharton Business School.

Wharton es la mejor escuela de negocios a nivel mundial, donde grandes empresarios como Elon Musk, CEO de Tesla Motors; y Sundar Pichai, CEO de Google, han estudiado. Viajé y participé en este selectivo y exclusivo programa por dos semanas, donde aprendí sobre finanzas personales y finanzas corporativas a nivel mundial. Nunca me imaginé que algo que comenzó como un ensayo para la escuela se haya convertido en un proyecto de esta magnitud.

Agradezco a todo el equipo del periódico El Nuevo Día y Primera Hora, porque, a través de ese reportaje, pude llevar mi mensaje a más personas.

A lo largo de estos dos años, he visto la gran necesidad que existe en Puerto Rico de enseñar sobre educación financiera. Mi meta es seguir ayudando a educar a las personas sobre sus finanzas para tener un mejor futuro porque, como dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo”.

La autora es la creadora de The Financial Girl.