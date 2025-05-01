Cómo se crea un hospital más humano

El derecho de un paciente a estar acompañado por un familiar mientras está hospitalizado es un aliciente importante para su estado físico y emocional.

Igualmente, el trabajo en equipo del hospital que demuestre profesionalismo, empatía y comprensión también abona a una experiencia alentadora, a pesar de que el paciente enfrenta un momento de crisis.

Así lo validó la licenciada Dorimar Morales Torres, administradora del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, quien destacó que esta práctica se ha institucionalizado como parte de la política pública en el país. “Está comprobado que el paciente se recupera mejor cuando está acompañado. Es un derecho, y en nuestra institución nos aseguramos de garantizarlo, incluso en áreas críticas como la Unidad de Cuidado Intensivo”, afirmó.

Morales Torres subrayó que el acompañamiento también beneficia emocionalmente al familiar, ya que reduce la ansiedad y el sentimiento de impotencia, al poder observar y participar en el proceso de cuidado.

El Centro Comprensivo de Cáncer cuenta con una plantilla de 579 empleados y promueve una atención centrada en el paciente y su entorno emocional. “La empatía debe extenderse no solo al paciente, sino también a su familia y seres significativos. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que provoca confusión y dudas. El que nosotros podamos permitir que un ser querido esté presente ayuda a que la persona pueda entender la enfermedad, aclarar interrogantes y, sobre todo, ser testigo de la intervención que se realiza como parte del cuidado de ese paciente”, asintió.

Según la administradora, eso permite que el proceso sea integral y se fomente el trabajo en equipo entre el personal clínico, la facultad médica, el paciente, sus familiares y seres significativos. “En ese sentido, nosotros ayudamos a que sea un proceso completo que redunde en bienestar, no tan solo para el paciente, sino para el familiar. Aquellos que hemos tenido familiares en intensivo, si nos tenemos que ir a la casa al final del día, nos quedamos con esa preocupación. Aquí, todo el mundo tiene la oportunidad de estar con su paciente 24/7”, reveló.

Entre las estrategias del Centro Comprensivo de Cáncer para mejorar la experiencia hospitalaria, se encuentra la restitución del horario que tenían antes de la pandemia, al abrir el margen de visitas entre 11:00 de la mañana y 8:00 de la noche.

“Nuestro norte son los pacientes y la motivación principal era que el paciente tuviese la oportunidad de estar acompañado y rodeado de familiares, amistades y seres queridos en general, por más tiempo”, destacó.

“Como parte de las normas institucionales, se continuará con la política de registro y presentación de identificación con foto al momento de la visita. Este cambio responde al compromiso de ofrecer un ambiente más accesible y humanizado para nuestros pacientes y sus seres queridos, sin comprometer la seguridad ni los protocolos clínicos establecidos”, aseveró.

Cabe destacar que la totalidad de habitaciones en la institución hospitalaria es privada y “eso nos da una oportunidad adicional y un giro algo diferente a cómo se hace el proceso de visita para el paciente”.

“Cuando el paciente tiene ese apoyo con ellos todo el tiempo, está demostrado que reduce su ansiedad, se reducen las afecciones mentales y, sobre todo, la tasa de hospitalizaciones y recaídas del paciente mejora muchísimo porque el paciente se recupera con más facilidad”, manifestó.

De hecho, explicó que en la unidad de cuidado intensivo regular e intermedio “sobrepasamos lo que requiere la ley, en cuanto a la inclusión de personas significativas, [pues] permitimos que el paciente esté acompañado, todo el tiempo, por una persona significativa en su vida”.

Por otro lado, señaló que, para optimizar la experiencia del paciente, el cual enfrenta una crisis con sus respectivas situaciones de salud, es imprescindible capacitar al personal con diversos talleres, entre estos, “inclusión y el trato digno a los pacientes”.

“Cuando vienen momentos de crisis, como la preparación para huracanes, aparte del grupo, empezamos con tiempo a enviar notificaciones para empezar los planes de contingencia. Durante todo el año, estamos trabajando alrededor de eso”, expuso.

De otra parte, la doctora Laura Teresa Domenech, senior medical officer de Ponce Medical School Foundation, expuso que, en su caso, la institución decidió salir de los hospitales para visitar las comunidades a través de clínicas de salud, especialmente tras el paso del huracán María en 2017.

“Hemos salido con grupos interdisciplinarios, estudiantes de medicina, psicología y salud pública. Para nosotros es importante porque entendemos que, cuando ocurren estos fenómenos naturales como huracanes, terremotos, pandemia, no es solamente el componente médico lo que hay que atender en el paciente, sino también el componente emocional. Además de explorar sobre cuáles son las necesidades de cada paciente en el momento que están ahí”, detalló.

“Durante la pandemia se creó un task force que fue efectivo; estaba el grupo del Municipio de Ponce, los hospitales de la zona y Ponce Health Sciences University, entre otros grupos que trabajan con la salud y el bienestar. Ahí supimos cuáles eran las necesidades que había que atender con mayor premura y lo más que necesitaba el paciente era la ayuda psicológica”, recordó.