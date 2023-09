La región del Caribe es una de las zonas más propensas al desarrollo de desastres naturales. Por eso, la empresa PuroClean of San Juan fortalece su posición en Puerto Rico como los paramédicos de daños a la propiedad, atendiendo contratiempos causados por agua, fuego, hongos y riesgos biológicos, así como otras adversidades derivadas de fenómenos atmosféricos.

“Antes de entrar formalmente al mercado de Puerto Rico, tuvimos la experiencia de atender varias emergencias como consecuencia del huracán María. Trabajamos varios proyectos, siendo el más prominente la restauración total del Hotel Caribe Hilton. En ese momento, y después del resultado obtenido en tiempo récord, nos dimos cuenta de que nuestra isla requería de un servicio de restauración y reconstrucción profesional, compasivo y ético para mantener su encanto”, expresó su presidente, Joseph Ortiz, puertorriqueño que también preside PuroClean of Virginia.

Relató que, durante estos 365 días que llevan establecidos en suelo boricua, han atendido mayormente casos asociados a pérdidas por fuegos, inundaciones y otras afecciones por hongo como consecuencia de filtraciones y humedad. “Los dueños de hogar, administradores de propiedades como hoteles, condominios y centros comerciales, así como las agencias de seguros han confiado en nuestra experiencia, las certificaciones que tenemos y la capacidad de respuesta inmediata que ofrecemos las 24 horas, los siete días”, añadió.

Cabe destacar que, los técnicos de PuroClean of San Juan están certificados por la organización Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification (IICRC) y siguen las normas de la industria. “Nuestro objetivo es devolver su hogar o negocio al estado en el que se encontraba antes de la pérdida, siguiendo unos pasos que nos permiten mitigar daños futuros. Además, creemos que la educación en el tema es fundamental, por eso participamos activamente en conferencias, ofrecemos orientaciones y visitas de inspección libre de costo”, puntualizó Ortiz.

Como parte del servicio, trabajan un estimado completo, incluyendo fotos y un protocolo de trabajo diseñado específicamente para la situación. Esta información se comparte con el cliente, agente o ajustador en un plazo de 24 a 48 horas. Además, como parte de sus procesos, integran a profesionales del medioambiente interior (IEPs) y laboratorios en un esfuerzo por tener un panorama completo, al tiempo que protegen a sus empleados y clientes de situaciones potencialmente peligrosas.

En la temporada de huracanes es importante planificar, prepararse y actuar:

Establece un plan de emergencias y mantenerlo vigente todo el año. Este incluye entrenamiento a todo el equipo. Se designan miembros de un equipo de respuesta a emergencias.

Plan de evacuación

Comunicaciones - Definir cuál es el protocolo

Lista e inspección de suministros

Lista de contactos de todos los proveedores y las autoridades locales

Lista de información de contacto de todos los empleados de la empresa

Provee mantenimiento preventivo a todos los equipos.

Monitorea las autoridades y los servicios de pronósticos del clima, fuentes confiables

PuroClean con más de 20 años de trayectoria en Estados Unidos y Canadá, celebra su primer año en nuestra isla, reconociendo con orgullo que han sido el auxilio para cientos de residencias y negocios que se han visto afectados por los siniestros antes mencionados. Para más información sobre los servicios de PuroClean of San Juan, comunícate por llamada o mensaje de Whatsapp al 939-739-8325 o visita https://www.puroclean.com/san-juan-pr-puroclean-san-juan/about-us/. Escanea el código de QR y descarga la guía de huracanes y números de emergencias.