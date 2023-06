Las situaciones de desastres y emergencias tienen la posibilidad de presentarse en cualquier país y momento. Los efectos de los desastres sobre la salud física, emocional y mental pueden traer secuelas a corto, mediano y largo plazo. Entre estas, pueden exacerbar el estrés, la ansiedad e incrementar los signos de sufrimiento psicológico como la aflicción y el miedo. La mayoría de las reacciones deben entenderse como normales ante situaciones significativas o de gran impacto. Ciertamente, cómo lo enfrentará cada persona dependerá de la magnitud del evento, sus experiencias pasadas y sus necesidades.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), doctora Patricia Landers Santiago, generalmente, existen dos razones principales por las que a las personas, cuando anuncian la temporada de huracanes, se les van a activar sus experiencias con huracanes recientes y anteriores.

“Una de las razones es que se activan las memorias pasadas y la carga emocional asociada a esos eventos previos. La segunda razón puede ser por lo desconocido, ese sentir de que no tengo el control, que no sé lo que puede pasar o que no sé cómo prepararme puede activar ese estrés elevado en algunas personas”, explicó.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, Landers Santiago mencionó la experiencia vivida con el terremoto fuerte en enero 7 de 2020, porque en la isla se habían sentido temblores, pero no de esa magnitud, lo que despertó muchas emociones y temor a lo desconocido. La catedrática asociada del Programa Graduado de Educación en Psicología Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico destacó que, para enfrentar y manejar las emociones, primero hay que saber que las vamos a vivir.

“La meta no puede ser que no nos vamos a asustar, porque eso es una falacia. Las emociones son innatas; las vamos a sentir. Ante una situación o evento fisiológico y emocional yo voy a reaccionar, lo quiera o no. Tenemos que identificar las emociones y no confundirlas con acciones. El miedo y el coraje son normales, el estrés es esperado, pero aun con esas emociones las personas pueden actuar”, sostuvo la psicóloga.

¿Cómo podemos manejar el estrés y esas emociones? A continuación, las recomendaciones de la experta:

Reconocer que vamos a experimentar las emociones. Debemos aprender a identificarlas, validarlas y reconocerlas.

Desconectarse de los medios o las redes sociales; solo conectarse lo necesario para tener la información relevante. Estar muy conectados a las experiencias o a comentarios de los demás, ver fotos o recuerdos de tiempos pasados no abona en nada.

Buscar información solo en medios reconocidos o validados que provean información veraz.

Uno de los factores que aumenta el estrés o la ansiedad es pensar que no tenemos los recursos que necesitamos. Por ende, la doctora exhortó a enfocarse en lo que necesitan tu familia y tú. Haz una lista de lo que requieres, incluso de lo que ya tienes. A veces, nos presionamos pensando que nos faltan más cosas de lo que realmente necesita nuestro núcleo, el análisis ayuda a estar más tranquilo.

Conectar con el grupo de apoyo es un buen recurso. Identificar entre los familiares, amigos o compañeros de trabajo esas personas con las que puedas hablar, compartir o escribir cuando tengas alguna situación.

Identificar espacios y actividades que puedas hacer para desconectarte como los espacios cortos de relajación. No tienen que ser cosas como comúnmente vemos como ir de viaje o a un spa, puede ser tomar un break de 15 minutos, un baño relajante, caminar o tomarse el tiempo para saborear el café a solas, es decir, actividades de desconexión y relajación que sean reales y factibles. Se trata de identificar pequeñas cosas de autocuidado.

La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico hizo un llamado a las personas para que, cuando identifiquen señales de que no están funcionando al 100 %, se sientan más vulnerables o agotadas que otras veces o tengan la necesidad de desahogarse, busquen ayuda. El mensaje es que sepan que hay opciones, pueden llamar a la línea PAS al 1-800-981-0023 o a la línea de crisis 9-8-8. En casos de crisis, pueden visitar una sala de emergencias y también están los Programas de Ayuda al Empleado (PAE).

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.