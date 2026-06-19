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Egg Market recibe el Premio Empresa Distribuidora del Año

Una historia de la adversidad al liderazgo

19 de junio de 2026 - 8:40 AM

Por Redacción de Suplementos
Ivette Luciano y Nydia Luciano, fundadoras de Egg Market. (Suministrada)

Hace 16 años, en medio de uno de los momentos más difíciles para su familia, nació lo que hoy es la distribuidora de huevos número uno en Puerto Rico.

En el 2010, las hermanas Ivette y Nydia Luciano Garced enfrentaron un golpe inesperado: ambas perdieron sus empleos casi al mismo tiempo. Lo que parecía el final de una etapa se convirtió en el comienzo de una historia de resiliencia, visión empresarial y compromiso con su comunidad.

Con el respaldo de su padre, David Luciano, con amplia experiencia en la industria de alimentos, y el apoyo de su madre Nydia Garced, decidieron apostar por un producto esencial en la mesa de los puertorriqueños: el huevo.

Así nació Egg Market, una familia dedicada al servicio, fundada con la misión de construir un negocio sólido y crear oportunidades para otros.

Como madres solteras, Ivette y Nydia también quisieron que la empresa fuera una puerta abierta para quienes enfrentan mayores retos laborales. Con el tiempo, Egg Market se convirtió en una fuente de empleo y estabilidad para muchas familias puertorriqueñas.

Los comienzos no fueron fáciles. En los primeros años enfrentaron uno de los golpes más duros para un negocio emergente: el robo de tres vagones de mercancía. Sin embargo, lejos de rendirse, ese momento fortaleció su determinación para seguir adelante.

Hoy, Egg Market distribuye por todo Puerto Rico más de 8 millones de docenas anualmente y es sustento para 35 familias puertorriqueñas.

La empresa cuenta con más de 20 variedades de huevos bajo su marca privada y representa en Puerto Rico a reconocidos productores como Kreider Farms, Country Charm, Noah’s Pride y Rose Acre Farms, además de su reciente incorporación, Lindsey’s Gold.

Con un servicio de distribución y merchandising que transforma las neveras de los supermercados en menos de 24 horas, Egg Market continúa creciendo y fortaleciendo la cadena de alimentos en la Isla.

Porque su historia demuestra algo poderoso: las grandes empresas no siempre nacen en tiempos de comodidad, sino en momentos de valentía.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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