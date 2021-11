La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), premiará a Pueblo, Inc. como Detallista del Año durante la celebración de su Convención Anual en el Centro de Convenciones de Puerto Rico del 11 al 13 de noviembre.

“Este logro no ocurre por casualidad. Se obtiene con la aportación de todos los empleados y gerenciales de tienda y el apoyo del personal de la oficina central y el almacén que, con su compromiso diario, hacen que Pueblo siga ofreciendo la calidad, variedad y servicio que nuestros clientes buscan y merecen”, destacó William Cristóbal, vicepresidente de Operaciones y Almacén de Pueblo Inc.

Durante el pasado año y medio, la pandemia impuso grandes retos y ante este escenario Pueblo, como empresa miembro de una industria de primera necesidad, logró cumplir con su misión de exceder las expectativas de sus clientes de una manera segura. La empresa implantó protocolos y medidas de salubridad que incluyeron el uso de la mascarilla, desinfectante de manos, distanciamiento físico entre empleados, clientes, suplidores, limpieza y desinfección de carritos de compra, la desinfección y sanitización preventiva de tiendas, almacenes y oficinas centrales, entre muchas otras medidas que continúan practicando.

A pesar de los retos, Pueblo capitalizó sobre las oportunidades que se presentaron al establecer una sección de “Good to Go” en “The Village”. Esta sección ofrece una gran variedad de alternativas frescas, convenientes y listas para consumir como ensaladas, sándwiches, wraps, dips, postres y bebidas, entre otros. “El cliente de hoy día está muy ocupado y las opciones que ofrece “Good to Go” le brindan la conveniencia que está buscando. A veces, las personas buscan un almuerzo o cena lista para comer o necesitan preparar algunos entremeses para actividades en su hogar. “Good to Go” le soluciona esta necesidad”, indicó Cristóbal.

Brindar una experiencia de excelencia a sus clientes ha sido primordial para la cadena que se ha dedicado a continuar su plan de remodelación de tiendas. En los pasados dos años y medio, Pueblo remodeló siete de sus tiendas en Río Hondo, El Señorial, Trujillo Alto, Arroyo, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas y Arecibo.

Cristóbal indicó que “las remodelaciones representan una inversión que hacemos en el negocio que redunda en una mejor experiencia de compra y lealtad de nuestros clientes”. La empresa también invirtió en comenzar las operaciones del almacén frío en el Centro de Distribución Amelia para atender el crecimiento de la cadena y proveer un servicio continuo a sus tiendas, que próximamente incluirá un nuevo local en la Avenida Las Cumbres, en Guaynabo.

Pueblo Inc. es una compañía netamente puertorriqueña adquirida en el 2007 por el empresario Ramón Calderón. Actualmente, emplea 1,800 personas y tiene tiendas a través de toda la isla.