Doctora Iris E. Rodríguez Delgado: “Soy quien soy por mi mamá y mis abuelas”

“Yo vengo de una familia de mujeres profesionales decididas y grandes padres. Soy todo lo que soy por mi mamá y por mis abuelas, y la familia es primero. Eso lo aprendí de mi mamá. Yo fragmento mi tiempo y no escojo más allá de lo que pueda manejar. Me han ofrecido otras cosas y he dicho que no, porque tengo mis manos llenas”, resaltó.