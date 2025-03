Se celebra con éxito el evento Tacones Rojos

El pasado 23 de febrero de 2025, el hotel Four Points by Sheraton, en Caguas, se convirtió en el epicentro del empoderamiento femenino con el lanzamiento de la iniciativa Tacones Rojos: Empoderando pasos, celebrando logros. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., 35 mujeres participaron en una jornada diseñada para impulsar su desarrollo profesional y personal, a través de charlas, talleres y networking.