¿Dónde encuentras los mejores regalos para mamá?

Es una de las fechas más significativas en nuestro calendario de celebraciones. Con mucha emoción, preparamos cada detalle para que sea un día memorable, un día como solo ella se merece.

Este Día de las Madres –el próximo domingo, 9 de mayo– nos toca, nuevamente, festejarlo en el marco de la pandemia. Una nueva realidad que ha transformado nuestras vidas, muy especialmente, la forma de relacionarnos con nuestros seres queridos y amigos en los eventos que más nos acercan.

La buena noticia es que hemos aprendido a ser resilientes y, aunque aún enfrentamos desafíos relacionados a la pandemia, no podemos pasar por alto una ocasión que nos brinda tanta alegría. Así que, siguiendo las medidas de protección de rigor: uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, comencemos a planificar ahora mismo.

PUBLICIDAD

¿Qué necesitas?

Muy sencillo. Este domingo, desde muy temprano en la mañana, busca ese rinconcito especial en tu hogar –tu santuario– para que disfrutes de la amena lectura a la que nos tiene acostumbrados Magacín, la revista de estilos de vida de El Nuevo Día.

La edición de este domingo, 2 de mayo, es una antesala a la gran celebración del Día de las Madres.

Visualmente rica y atractiva, su sección de regalos –únicos para mamá– es ideal para seleccionar ese detalle con el que la sorprenderás. ¡Mamá se lo merece todo!

Las modelos puertorriqueñas Ann La Place y Rosa Lourdes compartirán sus experiencias como madres en la revista Magacín de este domingo, 2 de mayo. (Nolan Rivera / Especial para Magacín)

Porque Magacín es la revista que reconoce que la mujer es uno de los pilares fundamentales de la familia, la sociedad y el país, le brinda toda la información y las herramientas que necesita en un mundo cada vez más cambiante. Es así como la versión dominical de este fin de semana se engalana con las destacadas modelos puertorriqueñas Ann La Place y Rosa Lourdes, quienes comparten sus experiencias con la maternidad.

Para más ofertas de contenido, entra a magacin.com.

Oportunidad extraordinaria

Los suplementos de GFR Media están en cada etapa de la vida del puertorriqueño. Son las ediciones que le proveen la información que necesita para tomar decisiones efectivas y que le ayudan a enfrentarse a su vida cotidiana.

El suplemento Regalos para Mamá –que publicará el martes, 4 de mayo, en El Nuevo Día y el miércoles, 5 de mayo, en Primera Hora– es la guía por excelencia para tomar la mejor decisión de compra.

Pero, hay más: todo el contenido del suplemento también lo accederás fácilmente en El Nuevo Día y en Primera Hora.

PUBLICIDAD

La licenciada Ruby Rodíguez de la Asociación de Hospitales con sus hijos Juan Antonio y Diego José Cabrera Rodríguez relatan sus vivencias en el suplemento Regalos para Mamá del martes, 4 y miércoles, 5 de mayo en El Nuevo Día y Primera Hora, respectivamente. (ENID M. SALGADO-MERCADO)

Con la lista de regalos, puedes visualizar la sonrisa en el rostro de mamá. Tendrás mucho para escoger, pero, sobre todo, para manifestarle todo lo que significa para ti.

Sin embargo, recuerda, ya sea comprado o hecho por ti mismo, es la intención de gratitud la verdadera esencia del gesto de regalar.

Complementado con historias de madres que son ejemplo y periodismo de servicio enfocado en las relaciones de familia, el suplemento especial es una pieza práctica, que puedes llevar contigo a tu día de compras, ahorrándote tiempo y dinero.

En JCPenney encuentras lo mejor para la mujer que todo lo puede

Las buenas ofertas para las compras de regalos para el Día de las Madres continúa el jueves, 6 de mayo, con la Venta del Día de las Madres de JCPenney.

Busca las ofertas para las compras de regalos para el Día de las Madres de JCPenney. (Suministrada)

Una edición con alternativas de regalos, elegidos exclusivamente para la Reina del Hogar, con magníficos descuentos, incluyendo cupones, para comprar inteligentemente y, lo mejor, en un solo lugar.

Para las madres apasionadas por la moda, elige calzado, carteras, joyería y piezas con las tendencias de la temporada. JCPenney te ofrece ahorros de hasta un 30% en compras de $75 o más en ropa, calzado, carteras y mucho más con el cupón. Además, ahorra hasta 70% en selección de joyería fina y de fantasía hasta el 8 de mayo.

Una fragancia para regalar a mamá es un regalo perfecto y, JCPenney es el referente en esta categoría. Su selección incluye marcas internacionalmente reconocidas entre las que, de seguro, encontrarás el aroma que va con su estilo y personalidad entre la gran variedad con regalos por compra en el Departamento de Cosméticos y Fragancias.

Esperanzados en el futuro

Los beneficios de leer son innumerables y están avalados por investigaciones científicas. Desde ser la piedra angular para obtener conocimiento hasta mejorar la salud.

¿Sabías que comprendemos mejor cuando leemos en papel? Es decir, según un estudio es más idóneo para la comprensión y el aprendizaje.