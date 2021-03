Cuando decidimos bajar de peso, lo primero que pensamos es que debemos eliminar la grasa y los alimentos que nos proveen grasas de nuestra dieta. El solo pensar que un alimento contiene grasa o considerar utilizar grasa en nuestras comidas nos hace sentir que estamos comiendo de forma equivocada y que esto va a alterar nuestro plan de reducción de peso... ¡nada más lejos de la verdad!

Las grasas forman parte importante en el grupo de macronutrientes que debemos consumir. Estas juegan un papel sumamente importante, ya que forman parte de muchas de las funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, estas deben estar presentes al momento de ingerir alimentos ricos en vitaminas liposolubles vit. A, D, E y K. ¿Qué significa esto? Pues, que si no acompañamos estos con grasa, no se van a diluir y el cuerpo no va a poder beneficiarse de estas vitaminas presentes en alimentos tales como los de color naranja, amarillo, verdes intensos. Además, al echarle aceite de oliva, este le realza el sabor convirtiéndolos en unos más atractivos y saludables para el paladar de muchos.

Por otro lado, las grasas tienen varias funciones, nos insulan, nos lubrican las coyunturas, se requieren para la producción de hormonas, y hasta nos ayudan a un mejor proceso de eliminación y el control de peso.

Sin embargo, no todas las grasas son iguales, y tenemos que tener claro cuál debemos consumir y cuánto de estas debemos consumir.

Fijémonos, por ejemplo, en las grasas poliinsaturadas y monodesatúrdalas, estas provienen de alimentos como: nueces y semillas, aguacate, aceitunas, pescados azules de aguas profundas como el salmón, el atún, la trucha, sardinas y mackerel. Estas tipo de grasas son grasas saludables por su alto contenido de ácidos grasos omega 3 y 6, los cuales se reconocen como beneficiosos para nuestro corazón, nuestro cerebro, control de la diabetes y hasta para la reducción de peso corporal.

Sin embargo, las grasas que provienen de alimentos de fuente animal como carnes rojas, mantequilla, manteca, salsas cremosas, alimentos procesados, así como algunas de fuente vegetal como el coco de palma, o parcialmente hidrogenadas, son las que conocemos como saturadas. Estas tienden a ser sólidas a temperatura de ambiente, y usualmente se utilizan comercialmente para la producción de alimentos procesados, porque tienden a ser más económicas, y ayudan a extender la vida de estos alimentos en góndola. Estas son las grasas que debemos evitar o consumir en menor cantidad, porque están relacionadas con problemas cardiovasculares, aumento de peso, diabetes entre otras condiciones.

Por tanto, recomiendo que, si estás tratando de mejorar tu ingesta de alimentos a través de una un plan de alimentación saludable, selecciones grasas saludables como el aceite de oliva en sus platos favoritos. Este no solamente realzará el sabor a tus comidas, sino que también te ayudará a alcanzar ese beneficio que proveen las grasas poliinsaturadas.

Para tu corazón, el control de la diabetes y del peso, ayudar a la prevención de algunos tipos de cáncer, para piel, uñas y cabello más saludable y brilloso, recomiendo consumir entre 4 y 6 cucharadas de aceite de oliva al dia y asi te aseguras obtener los beneficios de salud y bienestar que esta grasa saludable provee.

Para obtener estos beneficios, puedes usarlo por encima de tus alimentos, para sustituir la mantequilla en el pan y hasta para tus guisos.