EDP University amplía su oferta académica
Además responde a las demandas del sector de la salud
10 de diciembre de 2024 - 12:00 AM
EDP University, con más de 55 años de experiencia y una comunidad estudiantil de más de 2,500 estudiantes en enfermería, amplía sus niveles académicos con el nivel técnico. Atendiendo a las necesidades del creciente sector de la salud, la institución ofrece tres nuevos programas de certificado técnico en Masaje Clínico Integral, Técnico Quirúrgico y certificado técnico Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental.
Los programas técnicos brindan a los estudiantes las habilidades prácticas y teóricas necesarias para desempeñarse en diferentes áreas de la salud.
Estos nuevos programas representan un paso importante para impactar y mejorar la calidad de la atención en el área de la salud y bienestar en Puerto Rico y la preparación de una nueva generación altamente capacitada para atender las necesidades de la sociedad puertorriqueña. ¡Inscríbete hoy y comienza tu carrera en el sector de la salud!
Para recibir la orientación detallada le invitamos a escribir al WhatsApp 787-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu ¡Clases inician en enero del 2025!
La autora es directora institucional de Mercadeo de EDP.
