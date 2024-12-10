EDP University amplía su oferta académica

EDP University, con más de 55 años de experiencia y una comunidad estudiantil de más de 2,500 estudiantes en enfermería, amplía sus niveles académicos con el nivel técnico. Atendiendo a las necesidades del creciente sector de la salud, la institución ofrece tres nuevos programas de certificado técnico en Masaje Clínico Integral, Técnico Quirúrgico y certificado técnico Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental.

Los programas técnicos brindan a los estudiantes las habilidades prácticas y teóricas necesarias para desempeñarse en diferentes áreas de la salud.

Masaje Clínico Integral: (47 créditos), cuenta con un enfoque a nivel clínico para trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento de acuerdo con las necesidades del cliente. (Disponible en Hato Rey y Humacao)

Técnico Quirúrgico: (41 créditos), incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados posoperatorios. (Disponible en Manatí y Caguas)

Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental: (26 créditos), prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas sobre el cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia. (Disponible en las seis unidades académicas)

Estos nuevos programas representan un paso importante para impactar y mejorar la calidad de la atención en el área de la salud y bienestar en Puerto Rico y la preparación de una nueva generación altamente capacitada para atender las necesidades de la sociedad puertorriqueña. ¡Inscríbete hoy y comienza tu carrera en el sector de la salud!

Para recibir la orientación detallada le invitamos a escribir al WhatsApp 787-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu ¡Clases inician en enero del 2025!