Acciones simples y respaldadas por la ciencia para vivir mejor

Un llamado a priorizar el bienestar en el nuevo año

7 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Por Anabelle Carrión
Existen prácticas sencillas que pueden transformar nuestra calidad de vida. (Shutterstock)

El inicio de un nuevo año no es solo un cambio en el calendario: es una invitación a redefinir nuestras prioridades y construir hábitos que nos fortalezcan física, mental y emocionalmente. Gracias a estudios e investigaciones, hoy sabemos que prácticas sencillas pueden transformar nuestra calidad de vida. Con esta información en mente, el 2026 nos brinda la oportunidad de transformar ese conocimiento en acciones concretas, incorporando el cuidado de nuestra salud mental y el apoyo a quienes nos rodean.

Anabelle Carrión es vicepresidenta auxiliar de Promoción de Salud y Bienestar de MCS.
Anabelle Carrión es vicepresidenta auxiliar de Promoción de Salud y Bienestar de MCS. (Suministrada)

Movimiento: la primera decisión inteligente

Mover el cuerpo es una de las estrategias más efectivas para mejorar el bienestar físico y la salud mental. Caminar, bailar, nadar o simplemente subir escaleras no solo fortalece nuestro cuerpo, sino que también activa procesos que reducen el estrés, elevan el ánimo y fortalecen la autoestima. Además, el movimiento genera conexión social y sensación de logro.

Plan para el año:

  • Comienza a moverte, sé intencional al activar tu cuerpo, añade más pasos a tu día.
  • Lo ideal es 30 minutos al día de actividad física, 5 días a la semana.
  • Integra pausas activas en la jornada laboral.
  • Elige actividades que disfrutes para mantener la constancia.

Naturaleza: el antídoto contra la saturación digital

En un mundo altamente conectado a la tecnología, la naturaleza es un espacio real de restauración. Pasar tiempo al aire libre, incluso unos minutos, ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar el estado de ánimo. No se necesita una excursión extensa: un parque cercano, un jardín o sentarse bajo un árbol puede hacer la diferencia.

Plan para el año:

  • Visita espacios verdes al menos dos veces por semana.
  • Incorpora “microescapes” diarios: respirar aire fresco, observar el entorno natural.

Rituales sencillos que generan calma: jardinería y espacios restaurativos

Cultivar plantas no solo embellece el entorno, sino que también aporta propósito y calma. Crear un rincón verde en tu casa u oficina puede convertirse en un refugio para la mente y un recordatorio de crecimiento y cuidado. Otra opción es crear un espacio para la lectura o juegos de mesa.

Plan para el año:

  • Crea tu espacio verde en tu hogar y dedícale unos minutos semanalmente. Compra plantas de poco mantenimiento.
  • Crea un ambiente relajado que fomente la lectura y el tiempo para compartir a través de juegos.

Salud mental: atención y apoyo mutuo

El bienestar integral incluye cuidar nuestras emociones y fortalecer redes de apoyo. Hablar sobre lo que sentimos, practicar gratitud y ofrecer ayuda a otros son acciones que reducen el riesgo de ansiedad y depresión. El apoyo social es un factor protector poderoso.

Plan para el año:

  • Mantén la conexión con personas positivas y restauradoras.
  • Dedica tiempo a conversaciones significativas.
  • Comienza o cierra tu día practicando la gratitud por cosas sencillas.
  • Busca ayuda profesional cuando sea necesario.

Mira tu bienestar más allá de la salud física; una mente en calma y motivada es el motor para generar cambios favorables para tu salud.

No se trata de resoluciones imposibles, sino de llevar a cabo acciones pequeñas y constantes que generen cambios profundos. Caminar, respirar aire fresco, cuidar una planta, escuchar a alguien: todas son prácticas accesibles, económicas y sostenibles.

El nuevo año comienza con puertas abiertas. Entrar en él con prácticas sencillas que son respaldadas por la ciencia es una forma de cuidarnos, fortalecernos y construir un bienestar más profundo y duradero para disfrutar de una Salud Completa.

