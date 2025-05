Autoexploración de la piel: tu mejor defensa contra el cáncer

El cáncer de piel es uno de los tipos más comunes de cáncer en el mundo, y Puerto Rico no es la excepción. Aunque la mayoría de los casos pueden tratarse exitosamente si se detectan a tiempo, el verdadero desafío está en identificar esas señales de alerta cuando aún son pequeñas y manejables. Por eso, aprender a autoexplorarse la piel con regularidad puede convertirse en tu mejor defensa.

La autoexploración es un método sencillo, gratuito y efectivo que te permite familiarizarte con tu piel y notar cualquier cambio inusual. Esta práctica no pretende sustituir las evaluaciones médicas, pero sí es una herramienta poderosa para detectar irregularidades temprano y buscar atención profesional de inmediato.

¿Por qué es importante?

¿Cómo realizar una autoexploración efectiva?

3. Examina el torso y abdomen: Frente al espejo, observa el pecho, el abdomen y debajo de los senos. No olvides los costados del torso.

¿Qué debes buscar?

A – Asimetría: Una mitad del lunar no es igual a la otra.

C – Color: Se observa presencia de varios tonos o cambios de color.

Además, presta atención a cualquier llaga que no cicatrice, manchas que cambien de textura o nuevos crecimientos inusuales.

La detección temprana salva vidas

Conocer tu piel es un acto de amor propio. Una mancha que no estaba ahí hace un mes o un lunar que ha cambiado pueden ser señales de que algo no anda bien. Si notas cualquier cambio sospechoso, no lo ignores: agenda una cita con tu médico. Recuerda que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo.