El arte es un canal de expresión y una forma de comunicación con el cual el ser humano expone sus sentimientos, emociones e ideales. Por tanto, poder utilizar esta herramienta como parte de la vida, permite que las personas, en especial, los adultos mayores, puedan vivir experiencias y desarrollar destrezas que son de beneficio para su salud, tanto física como emocional.

“El arte no es otra cosa que un método de expresión de los seres humanos. Lo que no podemos expresar por medio de palabras, lo podemos expresar por medio de las artes. Conectamos con lo que es nuestra creatividad, utilizamos este medio para comunicarnos y podemos compartirlo con otras personas porque expresamos temáticas relevantes para nosotros, incluyendo nuestros estados de ánimo y cómo nos sentimos”, explicó Yavier Hidalgo, artista plástico y presidente de Crearé Entertainment, Inc.

En definitiva, el arte tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas porque impacta directamente la parte emocional y mejora el estado de ánimo, lo que, según el experto, redunda en una mejoría de ciertos padecimientos físicos en los adultos mayores.

PUBLICIDAD

“Muchos de nuestros problemas de salud tienen una raíz y un comienzo emocional. La ansiedad, la depresión, la tristeza y la baja autoestima se ven reflejadas, eventualmente, en nuestro físico. Así que todo está conectado de cierta forma y, mientras tengamos una salud emocional óptima, de igual forma eso se verá reflejado en nuestra salud física, que es lo que se procura por medio de las dinámicas con el arte”, expuso el colaborador de MCS.

En el caso de las personas de la tercera edad, el arte cobra mayor relevancia porque viene a ser una oportunidad para explorar y dejar a un lado esas inseguridades que llegan al ser humano, cuando comienzan a mermar ciertas capacidades físicas y mentales.

“En esta etapa de la vida, el arte tiene un rol sumamente importante. Hay que tomar en consideración que esta población, de alguna forma u otra, está bastante rezagada; piensa que ya llegó a cierta edad, que ya no tiene mucho que hacer y que ha perdido su funcionalidad. Pero, esta población tiene mucho que ofrecer y que comunicar por medio del arte”, aseguró Hidalgo.

De hecho, son muchos los beneficios físicos y emocionales que obtienen las personas mayores que se involucran en el arte, ya sea a través de la pintura, escultura o manualidades, entre otras manifestaciones.

“Con el nuevo proyecto de MCS se le lleva una experiencia única, creativa y divertida a adultos mayores en residencias, hogares y centros de actividades en las ocho regiones de Puerto Rico. En estas actividades, se utiliza la pintura como un método terapéutico para fomentar no tan solo la salud física de los participantes, sino también una salud emocional óptima”, mencionó Hidalgo como ejemplo.

PUBLICIDAD

“Por medio de estos talleres, tenemos la flexibilidad de realizar distintas dinámicas que involucran la creatividad como manualidades, pinturas y esculturas, mientras los adultos mayores disfrutan del proceso”, informó el experto en esta disciplina.

Al afirmar que, a pesar de que algunos de los adultos mayores que toman el taller piensan que, por su edad, no van a poder ejecutar lo que se instruye, destacó que, al final, ven el resultado y se sorprenden.

“Si están atravesando por procesos de ansiedad y depresión, los talleres les ayudan a canalizarlos de forma positiva y siempre nos preguntan cuándo volvemos para participar porque les encanta”, afirmó, al agregar que, según se envejece, es normal ir perdiendo ciertas habilidades, pero, por medio de este tipo de terapia se mejoran las destrezas motoras y el enfoque de la visión.

Según el colaborador de MCS, “el arte también ayuda con la autoestima de los adultos mayores, ya que sirve de herramienta de motivación y aporta a la salud emocional de esta población. Incluso, añadió que “tiene un impacto en la memoria, por el hecho de que tienen que seguir comandos, y esto aporta a que la persona esté emocionalmente muy activa y preste atención a las instrucciones y la actividad”.

La experiencia artística combinada con elementos como la música, crea una experiencia sensorial que puede ser de gran impacto para los adultos mayores.

“Cuando pintamos, se puede usar la música para lograr una conexión que es audiovisual, porque no se limita a lo que se trabaja con la pintura, sino que, también, por medio de la audición, lleva a la creatividad”, señaló el experto.

PUBLICIDAD

Por tal razón, es importante adoptar el arte en sus diversas vertientes como parte de la vida y aprovechar sus beneficios por la salud y el bienestar de los adultos mayores.

Yavier Hidalgo es artista plástico, presidente y productor de Crearé Entertainment, Inc. Además, es colaborador de MCS.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.