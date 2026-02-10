Bristol Myers Squibb reafirma su compromiso con la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial del Cáncer, Bristol Myers Squibb (BMS) reafirma su firme compromiso con la lucha contra el cáncer y su apoyo continuo a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, institución clave en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y el acompañamiento de pacientes oncológicos en Puerto Rico.

Este respaldo también lo demuestran los empleados la farmacéutica en Puerto Rico. Nueve de ellos participaron, por segunda ocasión, en un recorrido en bicicleta en el sur de Chile como parte del evento Continent 2 Continent 4 Cancer Latinoamérica (C2C4C LATAM). Del 1 al 3 de diciembre de 2025, los voluntarios recorrieron 250 kilómetros con el objetivo de recaudar fondos a favor de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, miembro de la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC).

“En Bristol Myers Squibb estamos comprometidos no solo con la innovación científica, sino también con el bienestar de las comunidades a las que servimos. A través de iniciativas como Continent 2 Continent 4 Cancer LATAM, nuestros empleados demuestran que la solidaridad no tiene fronteras y que juntos podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los pacientes con cáncer en Puerto Rico”, expresó Juan Diddi, gerente general de Bristol Myers Squibb Puerto Rico y el Caribe.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer agradeció el respaldo de la empresa y de quienes se sumaron a esta iniciativa, destacando el impacto directo de estas contribuciones en sus servicios. “Donaciones como esta nos permiten continuar ofreciendo educación, detección temprana y apoyo integral a los pacientes y familiares. Agradecemos profundamente a Bristol Myers Squibb Puerto Rico y a sus empleados por convertir su esfuerzo y compromiso en esperanza para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer”, indicó el licenciado Ramón González Castaining, presidente de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.