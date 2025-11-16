Opinión
16 de noviembre de 2025
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Community Health Foundation of Puerto Rico: comprometido con la salud de Bayamón

Con un equipo de profesionales comprometido, trabaja cada día para ampliar servicios, reducir barreras y fortalecer la prevención,

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Alberto López Toro, MBA, MHSA, director ejecutivo de Community Health Foundation of Puerto Rico, Inc. (Suministrada)

En un momento donde la atención médica accesible y de calidad es esencial, Community Health Foundation of Puerto Rico (CHFPR) reafirma su compromiso con la comunidad de Bayamón y los municipios limítrofes. Como Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC, por sus siglas en inglés), la organización ofrece servicios médicos esenciales de medicina primaria, salud mental, tratamiento para uso de sustancias, ginecología y pediatría, entre otros.

Su meta es clara: que cada persona, sin importar su condición económica o plan médico, reciba la atención que merece. Cree firmemente que la salud es un derecho humano y que el acceso a servicios médicos no debe ser un privilegio.

CHFPR trabaja cada día para ampliar servicios, reducir barreras y fortalecer la prevención, con un equipo comprometido que entiende las verdaderas necesidades de nuestra población. Promueve una cultura de respeto, empatía y excelencia clínica para mejorar la calidad de vida de quienes servimos.

“Nuestro compromiso es con la gente. En Community, servimos con empatía, respeto y excelencia”, expresó Alberto López Toro, MBA, MHSA, director ejecutivo de Community Health Foundation of Puerto Rico, Inc.

