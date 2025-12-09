Cómo los nuevos avances transforman el manejo de la diabetes

El manejo de la diabetes atraviesa por una transformación histórica. De depender de múltiples pinchazos al día, hoy existen sensores, aplicaciones y sistemas automatizados que le permiten a los pacientes un control preciso y personalizado de su enfermedad.

Actualmente, estas tecnologías se encuentran en el “momento cumbre” de su evolución, resaltó la endocrinóloga Marielly Sierra Mercado.

“Lo que antes era solo monitoreo se ha convertido en autocontrol”, afirmó.

Y esa palabra –autocontrol– resume, para la doctora, el cambio más profundo de todos estos avances: la capacidad de la persona de poder ver en tiempo real sus niveles de glucosa, interpretar esos datos, entender su cuerpo y tomar decisiones informadas.

“Permite que el paciente tenga las riendas de su enfermedad”, apuntó.

Del pinchazo a los sensores

Durante décadas, la única manera de conocer los niveles de glucosa era mediante pruebas capilares en los dedos.

“No todo el mundo está dispuesto a pincharse todos los días, múltiples veces”, manifestó la especialista.

Esto afectaba el monitoreo y el tratamiento adecuado, especialmente en menores e insulinodependientes.

Los sensores continuos de glucosa cambiaron este panorama. Estos dispositivos portátiles miden los niveles de azúcar en tiempo real a través de sensores que envían los datos a un lector o a un teléfono inteligente cada dos a cinco minutos.

Hoy, estos aparatos son más pequeños, discretos, resistentes y hasta a prueba de agua.

“Tengo pacientes que son surfers que, a veces, se tiran a las olas con él. También tengo uno que es deportista, karateca, y puede utilizar el sensor sin problema porque ya se despegan con facilidad”, explicó.

Aunque el sistema beneficia especialmente a quienes utilizan insulina, la endocrinóloga enfatizó que toda persona con diabetes “merece esta tecnología”.

Y es que le posibilita al paciente identificar cómo cada alimento afecta su nivel de glucosa, ajustar porciones, comprender patrones y controlar la enfermedad.

Bombas que aplican la insulina necesaria

Otra innovación revolucionaria es la bomba de insulina, un dispositivo portátil que se sincroniza con los sensores y administra automáticamente la dosis basal que se necesite.

“Ya no es una microinfusora que administra insulina según unos parámetros programados y donde había riesgo de hipoglucemia”, sostuvo. “La bomba controla la cantidad, según el nivel de azúcar”.

De esta manera, el sistema busca replicar el comportamiento de un páncreas funcional. La conexión entre la bomba y el sensor “ha permitido que la persona tenga un control de los niveles de azúcar casi exacto a la vida real”, destacó Sierra Mercado.

Nuevas insulinas

La industria farmacéutica también ha logrado avances en los medicamentos. Existen nuevas insulinas basales “mucho más estables” y de mayor duración, así como insulinas “de duración rápida y corta” que reducen el riesgo de hipoglucemia.

Pero uno de los desarrollos más llamativos es la insulina basal de aplicación semanal, que promete facilitar la adherencia y simplificar la administración del medicamento.

Mientras, en el campo de la bioingeniería también se realizan estudios prometedores, de los que todavía no hay certeza.

“Sería la intención de poder utilizar células madre para crear células beta en el páncreas y salir de la dependencia de insulina”, detalló la doctora.

Los ‘’wearables’' se convierten en aliados

Por otro lado, los wearables –como relojes y pulseras inteligentes– también se han convertido en una pieza fundamental en el manejo de la enfermedad.

Para la experta en diabetes, estos dispositivos son útiles para promover la actividad física, como el conteo de pasos y recordatorios de movimiento. Además, monitorean patrones de sueño, estrés y hasta las calorías.

Aunque advirtió que existen márgenes de error, reconoció que su impacto ha sido positivo, incluso que ha ayudado a las personas a identificar arritmias que desconocían.

“Son muy buenas alternativas, pero siempre y cuando tengamos también referencia de algún profesional de salud que nos esté ayudando”, puntualizó.

No deben ser un privilegio

Aunque todos estos avances han venido a mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, hay un problema: no todos pueden costearlos.

“La iniciativa más importante tiene que ser que toda persona pueda tener acceso a, por lo menos, los sensores continuos de glucosa”, exhortó.

Para esto, urgió a las aseguradoras a incluirlos en sus cubiertas médicas, ya que representan un soporte fundamental no solo en el cuidado físico, sino también en el mental.

“A nivel psicológico, emocional, se sienten mejor porque están viendo una mejoría, están viendo que sus números son mejores. Saben buscar sus estadísticas y saben ver las proyecciones de cómo van a estar y pueden ajustar su estilo de vida y sus hábitos”, mencionó.

Al final, Sierra Mercado regresó a esa palabra clave: autocontrol. Más allá de números y dispositivos, la tecnología está permitiendo que los pacientes con diabetes participen activamente en su tratamiento “Porque la diabetes no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo en equipo”.