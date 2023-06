Por la similitud de síntomas entre ambas enfermedades, en ocasiones podrían confundirse; sobre todo porque el diagnóstico de una –la demencia– podría llevar a la otra –la depresión–. ¿Cómo podemos diferenciarlas y reconocerlas adecuadamente? Aquí te decimos.

¿Qué es a demencia?

La demencia es un desorden neurológico que surge del daño en el cerebro. Esta condición podría llevar a pérdida del funcionamiento cerebral. Específicamente, la demencia afecta cuatro componentes: la memoria, el juicio, el comportamiento y el lenguaje. Esta enfermedad lleva a una pérdida gradual y permanente del funcionamiento cerebral. Esto quiere decir que, cuando el cerebro comienza a deteriorarse, esa pérdida de masa es permanente, no hay manera de revertirla, explicó la gerontóloga Erica Odiott Miramar.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, la demencia afecta a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60 % viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año, se registran cerca de 10 millones de casos nuevos. Aunque la edad es el principal factor de riesgo de la demencia, esta no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.

Los síntomas de la demencia varían, dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente:

En la etapa temprana, la persona podría comenzar a olvidar algunas palabras, perder la noción del tiempo y sentirse desubicada en lugares conocidos.

En la etapa intermedia, los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. Aquí las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas. Tienen cada vez más dificultades para comunicarse, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y el cuidado personal; y sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas.

La etapa tardía es la última de la enfermedad, donde la dependencia y la inactividad son casi totales. Los síntomas incluyen una creciente desubicación en el tiempo y el espacio, dificultades para reconocer a familiares y amigos, y alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones.

La gerontóloga destacó que existe tratamiento que ayuda para la retención de la memoria. Además, recomendó la estimulación cognitiva como las lecturas, sopas de letras o rompecabezas. Hacer ejercicio y mantener una buena alimentación también beneficia la memoria.

¿Qué es la depresión?

Ortiz Miramar indicó que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde se ven afectados los sentimientos. Es decir, el paciente siente una gran tristeza y desánimo que comienzan a interferir con su vida diaria.

“Con la depresión, no hay un daño neurológico como sucede con la demencia”, sostuvo la gerontóloga.

En los adultos mayores, la depresión podría desarrollarse a causa de alguna pérdida familiar, física –debido a alguna enfermedad física o mental.

“La depresión se puede confundir con demencia porque, como [la persona] no se siente motivada para expresarse, no tiene ganas de contestar o de pensar en alguna palabra. Pero, con la demencia, la persona genuinamente no encuentra la palabra que quiere decir. Esta demencia puede llevar a la depresión porque la persona se da cuenta de que está teniendo una pérdida que no tenía antes. Así que estas condiciones pueden entrelazarse y confundirse”, agregó.

Además de la tristeza, los síntomas de la depresión incluyen:

sentimientos de desesperanza, culpabilidad, inutilidad o impotencia;

irritabilidad, inquietud o dificultad para quedarse quieto;

pérdida de interés en actividades que alguna vez fueron placenteras, incluido el sexo;

disminución de energía o fatiga:

mayor lentitud al moverse o hablar;

dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones;

problemas para dormir, despertarse demasiado temprano en la mañana o quedarse dormido;

aumento o pérdida de peso no planificados que generalmente acompaña el comer mayor o menor cantidad de lo habitual;

pensamientos de muerte o suicidio, o intentos de suicidio.

Odiott Miramar mencionó que el tratamiento para esta enfermedad incluye antidepresivos, psicoterapia y, al igual que con la demencia, la buena alimentación y hacer ejercicio ayudan a mejorar el estado de ánimo.

Otras alternativas que pueden ayudar a prevenir la depresión son:

Dormir de siete a nueve horas cada noche.

Mantenerse en contacto con amigos y familiares.

Participar en actividades que disfrutes.

Informa a tus amigos, familiares y a tu médico cuando tengas síntomas de depresión.

Finalmente, la gerontóloga recalcó que tanto la depresión como la demencia no son parte del deterioro normal del adulto mayor, por lo que recomendó que, una vez comiencen los síntomas de alguna de las dos, visites a un médico para conocer cuál es la causa y comenzar un tratamiento a tiempo.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.