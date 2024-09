Congelación de la corteza ovárica: nueva esperanza para la concepción

“Para estos pacientes que se van a exponer a quimioterapia, a veces, no hay tiempo de poder hacer la cosecha de óvulos, donde nos tardamos unas dos semanas en sacar los huevitos. Así que tenemos la congelación de la corteza ovárica, que es algo bien novedoso. No es algo investigativo, ya es una terapia estándar en muchos sitios en Estados Unidos. Fue investigativo como por diez años, pero ya es una terapia estándar cuando no hay otras alternativas”, expuso.