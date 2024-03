Consejos prácticos para evitar el déficit de vitaminas y minerales en tu dieta

¿Qué son las deficiencias de vitaminas y minerales?

La licenciada añadió que cuando hay una deficiencia de micronutrientes se conoce como “hambre oculta”, que es la deficiencia de unas vitaminas y minerales en particular. “Se basa en que, normalmente, las personas no tienen una alimentación constante que sea sana. Todos los días comemos sin planificar y para resolver; no pensamos más conscientemente en los grupos de alimentos que estamos utilizando y restamos algunos nutrientes que son valiosos”, destacó.