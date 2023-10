Al hablar de dinero, típicamente, las personas se centran en la preocupación y en las frases negativas que, al final, aumentan los sentimientos de angustia y ansiedad. Sin embargo, para Myrna Vázquez Hernández, coach certificada en finanzas personales, presidenta y CEO de FitWallet LLC, el enfoque siempre debe estar en las soluciones concretas que permitan un proceso real de recuperación financiera.

“Cuando tuve la oportunidad de leer el libro A veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell, comprendí que, ciertamente, los desafíos son inevitables, que la incertidumbre siempre estará presente y que eso no significa que estemos exentos de aprender de nuestras ‘metidas de pata’ y ganar la confianza para hacerlo mejor en la próxima oportunidad”, aseveró la asesora financiera. En definitiva, cuando se trata de finanzas y bienestar, la mejor opción es enmendar y volverlo a intentar. Por consiguiente, Vázquez Hernández compartió seis estrategias que pueden ayudarte a empezar de cero:

1. Tus pensamientos mandan.

Lo primero, es identificar los pensamientos negativos y reemplazarlos. “Si, realmente, piensas que no vas a poder salir de esta situación y tienes cero intenciones de hacer las cosas diferentes y los cambios reales, deja de leer”, requirió.

De acuerdo con Vázquez, “el éxito es el archienemigo de las víctimas”. Hay cambios que requerirán enfoque, disciplina y esfuerzo. Esto no será una prueba de velocidad, sino una carrera de resistencia. Hay que entenderlo bien”.

2. Lo que no se mide no se puede mejorar.

Para esto, la especialista indicó que, es esencial, identificar cuál es el área de oportunidad. Exhortó a contabilizar por 30 días los ingresos versus los gastos prioritarios y obligaciones mensuales principales.

“Si el ingreso es menor a los gastos prioritarios mensuales, tendrás una necesidad genuina de aumentar tus ingresos; punto… no pare más. Quejarse no resuelve nada”, sostuvo. Inicialmente, hay que ocuparse de cubrir las necesidades prioritarias (como vivienda, alimentos, servicios públicos y deudas). Además, se deben eliminar o reducir los gastos no esenciales como entretenimiento, restaurantes y compras innecesarias.

Si el ingreso es mayor a tus gastos prioritarios mensuales, ¡felicidades! Ahora, estás en posición de trabajar financieramente de una forma más estratégica.

3. Págate a ti primero.

Algo es mejor que nada, así que no pienses que un dólar no es suficiente. Recuerda que, inicialmente, se está trabajando en crear y mantener un nuevo hábito, y, en este momento, la cantidad no es lo importante, sino crear la consistencia en el ahorro, antes de gastar en lo que no es prioridad.

4. Cancela aceleradamente tus deudas [pero, si no puedes,] comienza a construir una sabia salud crediticia.

Pagar siempre a tiempo, no excederte de tu balance disponible, tener visibilidad de tu reporte de crédito y conocer tu empírica crediticia son pasos básicos para mantener tu crédito saludable y trabajar para salir de las deudas lo más rápido que puedas.

5. Automatiza tu dinero.

La tecnología permite simplificar las finanzas: desde aplicaciones para manejar tu presupuesto, programar tus pagos y ahorros de forma automática, hasta la programación de alertas cuando algo necesita de tu intervención. Hay diversidad de herramientas gratuitas que te permitirán tomar el control de tu dinero.

6. Busca consejo y ayuda en los lugares correctos.

Aunque tus familiares y amigos pueden tener las mejores intenciones en ayudarte en momentos difíciles, hay situaciones que requieren el apoyo de expertos en la materia, quienes te educarán y facilitarán grandemente en tu proceso. Los asesores financieros exploran tu situación actual y en función de los objetivos y metas que quieras lograr te ofrecen alternativas.

Un buen asesor financiero, al igual que un buen médico, busca maneras de entender las dolencias y necesidades de la persona que está asesorando, para diagnosticar mejor y poner en marcha el mejor tratamiento correctivo o preventivo.

“No estás solo y tampoco debes sentir vergüenza de buscar ayuda, sino todo lo contrario. La convicción de mejorar tu situación financiera personal habla muy bien de ti y de tu visión de futuro. ¡Mantén tu motivación y acciona desde hoy!”, exhortó Hernández, a quien puedes seguir en redes sociales como @fitwallet para más consejos.

Recuperarse de los desafíos lleva tiempo y paciencia. Lo más importante es mantener el enfoque en las metas financieras a largo plazo y tomar decisiones informadas. “Recuerda, no se trata solo de empezar, sino de mantenernos”, puntualizó la coach financiera.

Pasos básicos y efectivos

• Evalúa tu situación financiera actual.

• Crea un presupuesto realista (prioriza gastos y deudas).

• Mantén un estilo de vida de acuerdo con tu presupuesto.

• Busca asesoría o educación financiera.

• Construye tu crédito.

• Genera ingresos adicionales.

• Crea un fondo de emergencia.

• Sé determinado.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.