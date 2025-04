En agenda simposio de medicina de precisión

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y sus programas, el Fideicomiso de Salud Pública y el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico (PRCCI), celebrarán el Symposium for Advancing Precision-Based Integrative, and Individualized Healthcare in Puerto Rico, un evento diseñado para acelerar el avance de la medicina individualizada, de precisión e integrativa.