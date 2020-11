A nivel mundial, el número de personas con diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado considerablemente en los últimos años. Puerto Rico no es la excepción, presentando una alta incidencia.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) para el 2017, Puerto Rico ocupaba la posición número uno en incidencia de diabetes a nivel de Estados Unidos.

Durante esta pandemia, todos enfrentamos un gran reto y compromiso para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19). Mundialmente, el número de contagios ha aumentado dramáticamente, de igual manera, en Puerto Rico se ha visto un aumento considerable.

A diario vivimos con la preocupación del peligro que enfrentan los pacientes que poseen posibles factores de riesgos para complicaciones severas si contraen el virus. De acuerdo con los CDC, las comorbilidades con los posibles factores de riesgo para desarrollar complicaciones graves relacionadas con la infección por el COVID-19 son: cáncer, enfermedad crónica del riñón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes inmunocomprometidos, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de células falciformes y, por último y no menos importante, diabetes mellitus tipo 2.

Hasta el presente, no existen estadísticas suficientes que demuestren que los pacientes con diabetes sean más propensos a contagios que los pacientes sanos. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones graves con el contagio del COVID-19 es más notable en adultos de edad avanzada o con comorbilidades médicas, tales como diabetes. Aún no ha sido bien estudiado el rol de la hiperglucemia (azúcar elevada) en el riesgo de infecciones severas por el COVID-19 en pacientes con diabetes. No obstante, bien sabemos que un pobre control de la diabetes es un factor de riesgo para la infección en general. Por tal razón se exhorta que todo paciente diabético tenga un control estricto en sus niveles de glucosa siempre, especialmente en estos tiempos de pandemia.

Si un paciente de diabetes se contagia con el COVID-19

1. Si tiene síntomas leves se recomienda que continúe con el tratamiento habitual para la diabetes, siempre y cuando pueda comer y mantener una buena hidratación.

2. La glucosa debe monitorearse con frecuencia, al menos dos veces al día y con mayor frecuencia de ser necesario, particularmente para aquellos que requieren terapia con insulina.

3. Los medicamentos orales y la insulina podrían requerir ciertos ajustes, especialmente los agentes orales que puedan causar hipoglucemias como las sulfonilureas (ejemplo: glimepiride, glipizide). Si el paciente no está consumiendo alimentos no se recomienda utilizar este tipo de terapia en ese periodo. Sin embargo, si un paciente experimenta hiperglucemia, por ejemplo, azúcar mayor de 200 mg/dl, se pueden continuar las sulfonilureas, por ende, se destaca la importancia de monitorizar sus niveles de azúcar.

4. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2 (ejemplo: dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina) deben suspenderse en pacientes con el COVID-19 que no pueden comer y mantener la hidratación. Los inhibidores de SGLT2 promueven la excreción renal de glucosa, poniendo al paciente en riesgo de deshidratación si no está consumiendo suficiente agua. Los pacientes con enfermedad leve que mantienen una dieta y una ingesta de líquidos normales, pueden continuar con los inhibidores de SGLT2.

5. Los pacientes que experimentan náuseas y diarrea relacionadas con el COVID-19 deben detener los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) y, posiblemente, la metformina. Si un paciente es dependiente de insulina o tiene diabetes tipo 1 debe continuar con su insulina y comunicarse con su médico.

6. Si el paciente con diabetes contrae el COVID-19 y presenta síntomas severos debe visitar rápidamente el hospital para atención médica inmediata.

7. Estas recomendaciones, de detener algún tipo de terapia, son solo para pacientes que contraen el virus y no estén consumiendo sus alimentos e hidratación regularmente, y deben ser discutidas con su médico.

8. Si un paciente no ha contraído el virus o lo contrajo, pero está asintomático o presenta síntomas leves, se exhorta, más que nunca, a que continúe sus medicamentos actuales, mantenga un buen control de sus niveles de azúcar y siga una dieta balanceada para prevenir complicaciones futuras. Estas son las metas que debe cumplir:

Glucosa en ayuna o antes de las comidas: 80-130 mg/dl

Glucosa 2 horas después de los alimentos: menor a 180 mg/dl

Hemoglobina glucosilada (A1c): menor a 7%

Colesterol LDL malo): menor de 100 mg/dl

Triglicéridos: menor de 150 mg/dl

Presión arterial: menor de 130/80 mmHg

Estilos de vida saludables

Siempre, y más aún durante esta época de pandemia, una nutrición sana y ejercicios son fundamentales para tratar la diabetes y prevenir las complicaciones.

Se recomienda realizar algún tipo de actividad física de, al menos, 30 minutos diarios. Esto incluye caminar, correr bicicleta o natación, entre otros.

Una buena alimentación consiste en combinar vegetales, carbohidratos, grasas saludables y proteínas de forma balanceada.

Los carbohidratos (ejemplo: arroz, pasta, viandas) son necesarios para mantener la energía del cuerpo, sin embargo, aumentan los niveles de azúcar en sangre de manera rápida, por tal motivo se deben consumir de forma moderada.

Los vegetales aportan nutrientes saludables y son altos en fibras. Mientras que las proteínas (ejemplo: carne, huevo, pescado) son necesarias para mantener la función de los órganos y prevenir la fragilidad muscular.

El paciente debe acompañar sus comidas con agua y evitar todo tipo de refrescos, jugos o bebidas azucaradas.

Igualmente, vigilar sus horarios de sueño, disminuir la tensión, evitar las bebidas alcohólicas y el cigarrillo.

Se exhorta tomar diariamente los medicamentos, visitar al médico, utilizar mascarilla en todo momento, lavarse las manos regularmente y mantener el distanciamiento social.

La autora es endocrinóloga con práctica privada en el 655 de la calle Pavía, edificio Chinea suite 201, en Santurce. Para información, llama al 787-727-8295.