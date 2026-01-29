Erradicar el cáncer cervical para el 2030, ¿es posible?

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección extremadamente común a nivel mundial. Aunque la mayoría de las personas logra eliminar el virus de manera natural, en algunos casos, este persiste en el cuerpo. La infección persistente puede provocar cambios celulares que, con el tiempo, pueden evolucionar a distintos tipos de cáncer, incluyendo cáncer cervical, de ano, pene, vagina, vulva y orofaringe.

Ana Patricia Ortiz, PhD, La autora es investigadora líder y directora interina de la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. (Sumiinstrada)

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado global para eliminar el cáncer cervical, estableciendo como meta que cada país alcance una incidencia menor de cuatro casos por cada 100,000 mujeres. Sin embargo, según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, para el periodo 2018-2022, la isla registró una incidencia de 10.2 casos por cada 100,000 mujeres. Esta cifra es mayor que la reportada en Estados Unidos (7.7 casos por cada 100,000 mujeres) y coloca a Puerto Rico entre las jurisdicciones estadounidenses más rezagadas en alcanzar la meta de eliminación en 2030. En promedio, cada año 202 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical y 47 fallecen debido a esta enfermedad en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La OMS señala que, para lograr la eliminación del cáncer cervical, es esencial aumentar la cobertura de vacunación contra el VPH, así como fortalecer el cernimiento y el tratamiento oportuno de lesiones precancerosas y cancerosas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna para niñas y niños de 11 a 12 años, y para todas las personas hasta los 26 años. Los adultos entre los 27 y 45 años pueden evaluar junto a su médico los beneficios de vacunarse. Según la Encuesta Nacional de Inmunización de Adolescentes, para el año 2024 el 77 % de los adolescentes de 13 a 17 años en Puerto Rico estaba completamente vacunado.

El cáncer cervical puede detectarse de manera temprana a través de pruebas de cernimiento como el examen de Papanicolaou (Pap) y la prueba de VPH, seguidas por procedimientos diagnósticos como la colposcopia, de ser necesario. Es fundamental que las mujeres con resultados anormales completen el seguimiento clínico indicado, incluyendo el tratamiento de lesiones precancerosas, para evitar su progresión a cáncer.

Datos de Puerto Rico indican que, aproximadamente, un 21 % de las mujeres en edad recomendada no se están realizando las pruebas necesarias, lo que evidencia la importancia de continuar educando sobre la importancia del cernimiento adecuado y la detección temprana.

Para más información, sigue las redes sociales del HPV Interest Group del CCCUPR: Facebook (@hpvinterestgroup1); Instagram (@hpvinterestgroup).