FDA aprueba innovador tratamiento para cáncer colorrectal

Según la investigadora, cuando se desarrolló el protocolo del estudio global de la compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb era “completamente innovador” porque, para ese entonces, no sabían si podían darles inmunoterapia a los pacientes con cáncer de colon metastatizado como primera opción.

“Para poder entrar al paciente en el estudio, debía tener un biomarcador en el tumor que se conoce como ‘inestabilidad en los microsatélites’. El tumor debía tener esta firma genómica. Los pacientes que evaluamos, algunos no la tenían, así que no podían entrar, o ya estaban muy avanzados”.

Según Cruz Correa, para este paciente, participar de este estudio “significó la vida versus la muerte”. Esta aseveración surge del hecho de que, al igual que a otros cientos de pacientes a nivel global que tuvieron la mayor sobrevida que los que recibieron el standard of care (tratamiento convencional o quimioterapia), le tocaron las drogas del estudio.

“A este paciente le bajamos ese tumor al punto de que es como si no tuviera cáncer. Después de ahí, lo tratamos por dos años más (cuatro en total), lo enviamos a operar porque tenía un pedacito en el estómago que daba positivo, y hoy está en remisión. Hasta se casó y los otros días, cuando lo vi, me dijo que jamás pensó que se iba a poder casar”, resaltó.

La doctora afirmó que los hallazgos de este estudio permiten brindarles a los pacientes una alternativa que no se conocía para el 2019.

“Si no fuera por este ensayo clínico, no hubiéramos sabido que esta población de pacientes, si le dabas inmunoterapia, tan pronto hacías el diagnóstico, podías eliminar la enfermedad. Y eso fue lo que vimos en los pacientes que recibieron las dos inmunoterapias, nivolumab e ipilimumab”, confirmó.

La aprobación de esta inmunoterapia marca un adelanto significativo, pues, de acuerdo con la doctora Cruz Correa, antes no existía acceso a estas drogas como primera opción de tratamiento para tratar el cáncer colorrectal metastásico.

“Empezamos a dar inmunoterapia en algunos tipos de cáncer. El primero fue el melanoma, pero no utilizábamos inmunoterapia en cáncer de colon como primera opción. Lo que recibían los pacientes en Puerto Rico era la quimioterapia, que era el standard of care . Así que este fue el primer estudio donde utilizamos inmunoterapia en cáncer de colon avanzado en primera línea. Nosotros conocíamos de estos medicamentos y su efectividad, pero los resultados han sido maravillosos”, reconoció Cruz Correa.

¿Cómo trabajan estos medicamentos?

Cada vez que esas células blancas ven una célula, ponen la llave y, si la llave abre la puerta, significa que esa célula es nuestra y no la destruyen. Pero las células tumorales crean unas cerraduras que hacen como si fuera una imitación de la cerradura normal.

“El tipo de tumor como el cáncer de colon en nuestro paciente tiene la cerradura falsa, así que llega la célula T, que es la que se encarga de matar las células tumorales, y con su llavecita dice: ‘Esta es una célula buena’, y no la toca. Teniendo un sistema inmunitario bueno [esto no ocurre], pero el tumor engaña al sistema inmunitario. Así que el nivolumab bloquea la llave del PD-1 y, al estar bloqueada, la célula no puede ser engañada y la célula blanca hace su trabajo y destruye la célula tumoral”, explicó.