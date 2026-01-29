Opinión
FHC Salud Mental: buenos hábitos diarios para una mejor salud

Evalúa tu vida con honestidad

29 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La salud física y mental se fortalece con rutinas simples y realistas. (Shutterstock)

A principios de cada año, no necesitas promesas grandiosas; necesitas hábitos pequeños y sostenibles.

La evidencia sugiere que el cambio real se construye con semanas de práctica, no con “21 días” mágicos.

Por eso, menos culpa y más estructura: duerme mejor, muévete a diario, aliméntate con intención, establece límites y cuida tus vínculos. Evalúa tu vida con honestidad y fija metas SMART.

Si necesitas apoyo, llama hoy a FHC Salud Mental y comienza tu plan con profesionales que te acompañan.

Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
