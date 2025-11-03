Opinión
3 de noviembre de 2025
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

IQTV: innovación puertorriqueña redefine la experiencia digital en la hospitalidad

Es una plataforma que integra diversos servicios tanto para huéspedes como para pacientes

3 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

Por Redacción de Suplementos
IQTV integra en una sola plataforma canales de televisión, servicios de streaming, menús interactivos, información personalizada y herramientas de comunicación directa. (Suministrada)

En un momento en que la digitalización marca el rumbo de todas las industrias, Puerto Rico busca posicionarse en la vanguardia tecnológica con el lanzamiento de IQTV, una plataforma de televisión interactiva creada y desarrollada completamente en la isla.

La presentación oficial tuvo lugar el pasado 30 de octubre durante la convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, donde representantes del sector hospitalario fueron testigos de una demostración que dejó en claro el potencial transformador de esta innovadora solución.

IQTV integra en una sola plataforma canales de televisión, servicios de streaming, menús interactivos, información personalizada y herramientas de comunicación directa, brindando una experiencia moderna, intuitiva y adaptada a las necesidades tanto de huéspedes como de pacientes.

Con IQTV, Puerto Rico no solo adopta la tecnología del futuro, sino que la crea y exporta, reafirmando su posición como un semillero de innovación y emprendimiento en el Caribe.
Con IQTV, Puerto Rico no solo adopta la tecnología del futuro, sino que la crea y exporta, reafirmando su posición como un semillero de innovación y emprendimiento en el Caribe. (Suministrada)

Su propuesta no solo mejora la interacción entre usuarios e instituciones, sino que también optimiza la gestión operativa y eleva los estándares del servicio al cliente.

El motor detrás de esta iniciativa es Carlos Crespo Müller, un empresario puertorriqueño con más de 20 años de experiencia en el mercado tecnológico, reconocido por su visión estratégica y su compromiso con el desarrollo de soluciones locales con impacto global. Bajo su liderazgo, el equipo de IQTV ha logrado materializar una idea que combina innovación, accesibilidad y personalización en un solo producto.

“Nuestro objetivo con IQTV fue crear una herramienta que transformara la experiencia digital dentro de hoteles y hospitales, aportando valor real a cada institución y mejorando la interacción con sus usuarios”, expresó Crespo Müller durante el lanzamiento.

Más allá de su funcionalidad, IQTV representa el talento y la capacidad de innovación de los profesionales puertorriqueños, demostrando que desde la isla es posible desarrollar tecnología competitiva a nivel internacional.

Su llegada al mercado marca un hito en la evolución de los servicios de hospitalidad y salud, abriendo paso a una nueva era donde la experiencia digital se convierte en el eje central del bienestar y la satisfacción del cliente.

Con IQTV, Puerto Rico no solo adopta la tecnología del futuro, sino que la crea y exporta, reafirmando su posición como un semillero de innovación y emprendimiento en el Caribe.

