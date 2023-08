El día en el que Jailene Cintrón vivió un cambio indudablemente trascendental fue ese en el que tomó la decisión de anteponer el aspecto espiritual de su ser frente a todo lo demás. Cuenta que, en ese momento culminante de profundo vínculo consigo misma y con Dios, encontró la respuesta sobre lo que regiría su vida de ahí en adelante.

“Lo más importante, lo primero para mí, es el área espiritual porque, con los años, he entendido que cuando le doy prioridad a mi parte espiritual, a mi conexión, a mi comunicación con el Creador, inmediatamente el día a día va cayendo en orden”, aseguró la artista.

Así, ha podido afrontar la experiencia de máximo dolor que significó la muerte de su padre y ayudar a su familia a manejar la pérdida. “Ese dolor lo carga una paz que sobrepasa mi entendimiento”, manifestó.

De igual forma, abrirse a la oportunidad de ir más allá de los confines de lo material, lo palpable, lo mundano, para ampliar su experiencia vital también ha impactado su cotidianidad y la dinámica del hogar.

“Para mí, es esencial sentir que tengo el aval del Señor para poder ser su instrumento en medio de los proyectos [laborales y artísticos]”, comentó la animadora y cantante de merengue —cuya primera aparición en televisión fue en el programa Video Girls y luego en A Millón— sobre cuán importante es esa dimensión espiritual al tomar decisiones sobre su carrera profesional.

También, relató el efecto que tuvo sobre ella, su esposo, José Juan; y sus hijas, Victoria y Lara, haber peregrinado por más de 30 días para recorrer el Camino de Santiago, el conocidísimo conjunto de rutas a través de Europa hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España.

“Fue un reto muy grande, pero bien poderoso”, expresó, al referirse a las exigencias a nivel físico y mental que esa travesía presenta y el enorme impacto en el fortalecimiento de los lazos familiares. “Cuando hicimos el Camino, nos dimos cuenta de que realmente no estábamos siendo agradecidos con la naturaleza”, comentó la copresentadora de “Pégate al mediodía”, de Wapa Televisión, quien ha actuado en obras de teatro como “Él ha nacido” y el musical “Mago de Oz”.

A partir de ese viaje intenso que realizaron en 2016, Jailene afirmó que procuran ese nexo con el entorno natural y mantienen la escucha atenta y activa en casa.

A su vez, reconoce que el bienestar está ligado a la multidimensionalidad del ser humano. Para Jailene, el balance entre los aspectos físico, emocional, mental y espiritual es la clave que permite no solo estar en control, sino también discernir qué es lo mejor para uno y qué no.

Sin duda, una parte significativa de sus hábitos diarios va encaminada a nutrir su yo interior. Al despertar, “levanto mi rostro con agradecimiento y me encomiendo al Señor”, compartió. “Me gusta leer la palabra de Dios, reflexionarla y compartir pensamientos que vienen a través de lo que he recibido de la palabra”, dijo.

Sobre la repercusión del arte y su trayectoria en el baile, el canto y como presentadora en su sentido de bienestar y salud, resaltó que estar de cara al público ha influido también en la forma en la que atiende su propio ser.

“Soy testimonio ante la gente y eso me exige cuidarme. Quiero que crean que me doy importancia. Eso fortalece la credibilidad”, afirmó y destacó la relevancia del autocuidado. “Le tengo respeto a mi carrera y al público que me tiene donde estoy”, añadió quien entre sus álbumes musicales cuenta con Jailene, Como toda mujer y Encontré el amor.

Además de aliarse con su poder interno y dedicar tiempo y espacio a activarlo, Jailene resaltó el disfrute como elemento primordial. “Me gusta comer bien y sentarme a disfrutar la comida. Me gusta caminar y disfrutar la caminata”, mencionó.

Luego de una pausa, la gestora de Mujer Pa’ Ti continuará la misión de empoderamiento, solidaridad y conexión por la que el proyecto —lanzado hace más de diez años— inició, con el lema: inspirándote a alcanzar lo mejor de ti para que seas protagonista de tu vida.

“Me estoy preparando para presentar la nueva etapa de la plataforma Mujer Pa’ Ti, que va a provocar que el alcance sea mayor y que más personas puedan beneficiarse”, sostuvo.

Tantos años de su presencia asidua en los medios de comunicación y la escena artística han acompañado su propósito de vida para hacer comunidad. Y, con ese objetivo claro, también orbitan y se encuentran todas las facetas que la conforman en el empeño por sentir, percibir y vivir lo trascendente.

“Cuando reconocemos lo valiosos que somos, lo importante que somos para el Creador y que lo que Él ha creado es también para deleite nuestro, y provocamos cuidarnos, amarnos y respetarnos, somos personas más felices”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.