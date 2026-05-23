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JCPenney será anfitrión del programa de talleres Look Good Feel Better®

Su objetivo es ayudar a las pacientes a manejar los efectos secundarios en la apariencia como resultado del tratamiento contra el cáncer

23 de mayo de 2026 - 11:43 AM

Por Redacción de Suplementos

JCPenney, en coordinación con Look Good Feel Better®, será el anfitrión de un taller gratuito para mujeres que están recibiendo tratamiento contra el cáncer.

El taller se llevará a cabo el lunes 8 de junio de 2026 de 11:30 a.m. a 1:30 p. m. en la tienda JCPenney de Plaza Las Américas.

Ofrecido a través de una colaboración nacional con la Fundación Look Good Feel Better y la Asociación Profesional de Belleza, Look Good Feel Better® está dedicado a ayudar a las mujeres con cáncer a sobrellevar los efectos secundarios en su apariencia como resultado del tratamiento.

Desde 1989, el programa ha empoderado a más de un millón de mujeres en Estados Unidos para recuperar su sentido de control, confianza y autoestima.

Look Good Feel Better ofrece sesiones grupales, individuales y en línea de belleza gratuitas que incluyen lecciones sobre cómo manejar la pérdida temporal de cabello, cambios en la piel, el cutis y las uñas.

El taller grupal de dos horas es dirigido por expertos voluntarios en belleza que enseñan técnicas de aplicación de maquillaje y ofrecen orientación sobre el cuidado de la piel y las uñas.

También demuestran cómo manejar la pérdida de cabello usando pelucas, turbantes, pañuelos y accesorios, y muestran un video con consejos de expertos sobre el estilo durante y después del tratamiento contra el cáncer. Los talleres se ofrecen en comunidades locales a través de socios como JCPenney.

“Look Good Feel Better es tanto sobre mejorar y mantener la autoestima y la confianza como sobre la apariencia”, dijo Susset Reyes, gerente de distrito de JCPenney en Puerto Rico.

“Las pacientes disfrutarán de maquillaje gratuito donado por la industria cosmética y la instrucción de profesionales de belleza mientras tienen la oportunidad de pasar tiempo en un ambiente relajado, no médico, con otras personas que están en la misma situación. El taller les permite recuperar el control de sus vidas”, explicó Reyes.

Además de las preocupaciones físicas y emocionales muy reales de la enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, como cambios en el tono y la textura de la piel, pérdida de cabello o aumento o pérdida de peso, pueden afectar la autoestima de una mujer. A menudo ve a alguien en el espejo que no reconoce, que puede verse cansada o haber perdido su cabello, pero las pacientes que han participado en Look Good Feel Better llaman al programa un “salvavidas emocional” y un “cambio de imagen para el espíritu” porque les ayuda a recuperar una sensación de normalidad y confianza.

Para registrarte o para obtener más información, visita lookgoodfeelbetter.org.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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