La detección temprana del cáncer de seno es vital
En octubre, mes de la concientización del cáncer de seno, el mensaje es claro: aunque no es prevenible, se puede identificar temprano para tratarlo a tiempo
16 de octubre de 2025 - 12:00 AM
El cáncer de seno –el más común en mujeres a nivel mundial– es una enfermedad en la que las células del seno crecen de manera descontrolada.
Se recomienda hacerse una mamografía anual a partir de los 40 años y cada dos años a partir de los 55. El autoexamen es una herramienta útil, pero no sustituye el examen de crecimiento como la mamografía. Los tratamientos incluyen quimioterapia, radioterapia, cirugía y terapia hormonal.
• Ser mujer (aunque los hombres también pueden desarrollarlo)
• Tener más de 50 años
• Antecedentes familiares de cáncer de seno
• Ciertas mutaciones genéticas, como BRCA1 y BRCA2
• Exposición prolongada al estrógeno
• Un bulto o engrosamiento en el seno o cerca de él
• Cambios en el tamaño o la forma del seno
• Cambios en la piel del seno, como hoyuelos
• Secreción del pezón que no sea leche materna
• Enrojecimiento o descamación en el pezón o la piel del seno
• Dolor en cualquier área del seno
