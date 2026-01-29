La prevención es poder

En el marco del mes de la prevención del cáncer cervical, la licenciada Sandra López, psicóloga y sobreviviente de cáncer cervical, hizo un llamado a integrar el cuidado de la salud mental como parte esencial del tratamiento oncológico, al asegurar que “atender la salud emocional también es parte de sobrevivir”.

Durante la conversación con Lilly Rodríguez, CEO de VOCESPR, destacó que muchas pacientes se enfocan exclusivamente en la supervivencia física, dejando de lado las consecuencias psicológicas que trae consigo una enfermedad potencialmente mortal. “Cuando tuve cáncer, lo importante era salvar la vida. No fue hasta después que entendí cuánto me había impactado emocionalmente”, dijo.

La especialista explicó que la autoestima —frecuentemente malinterpretada como una cuestión de apariencia— es en realidad una creencia profunda sobre el valor personal y la capacidad de lograr metas, y que suele verse afectada tras un diagnóstico de cáncer. Cambios corporales, preocupaciones sobre la sexualidad, los roles familiares y laborales, así como el miedo al futuro, inciden directamente en la percepción que la paciente tiene de sí misma.

López subrayó que una autoestima saludable influye positivamente en la adherencia a los tratamientos médicos, mientras que una autoestima debilitada puede generar pensamientos de desesperanza, miedo al fracaso del tratamiento y sensación de carga para la familia. “Cuidar la salud emocional facilita también el cuidado de la salud física”, afirmó.

Asimismo, recalcó la importancia de establecer límites frente a comparaciones con otras historias de cáncer y de evitar el llamado “positivismo tóxico”. En su lugar, recomendó fomentar el diálogo honesto, validar las emociones y respetar los silencios de las pacientes. “No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de sentirse acompañada”, señaló.

En relación con el entorno familiar, López enfatizó que las pacientes no están obligadas a justificar ni explicar su diagnóstico, y que la privacidad es un derecho. Sin embargo, destacó la importancia de compartir la información con una red de apoyo cercana para no atravesar el proceso en soledad.

En este mes, que llama a la concienciación y prevención, la psicóloga exhortó a las mujeres a asumir la prevención como un acto de amor propio y dignidad. “La prevención no es miedo, la prevención es poder”, afirmó, al tiempo que reiteró la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), los chequeos ginecológicos regulares y la detección temprana.

Finalmente, López compartió que su experiencia con el cáncer transformó su vida y la llevó a convertirse en psicóloga. “Después del cáncer, la vida no terminó; comenzó de otra manera, y fue mejor”, concluyó, invitando a las mujeres a tomar acción temprana y a cuidar su cuerpo y su salud emocional como su hogar.

