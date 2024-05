Las enfermedades que conviven con el asma

“El pulmón se inflama y eso hace que se cierre y se quede el aire atrapado. Por eso es que el paciente siente que le falta el aire. Desgraciadamente, en el 2024, todavía hay personas que mueren de asma y eso no debe ocurrir porque tenemos muchas herramientas y tratamientos para mejorar el manejo y la calidad de vida de los pacientes”, expresó la alergista e inmunóloga Cristina Ramos Romey.

El problema principal en un paciente de asma es el deterioro en el funcionamiento de sus vías aéreas debido a la inflamación constante. “La inflamación crónica por unos largos periodos hace que se pierda más función pulmonar de lo que debería y el paciente termina con una función pulmonar más baja, si esa inflamación no se controla”, señaló la doctora Ramos Romey, quien es profesora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Algunas de las comorbilidades del asma son:

“Quienes tienen rinitis alérgica son mayormente alérgicos y, cuando las alergias nasales se descontrolan, hay un concepto llamado una vía aérea nada más, donde la nariz y el pecho están conectados y, si la nariz se empeora, el pecho se va a afectar, y eso detona en un ataque de asma. Siempre es importante controlar los síntomas de la nariz para que no se descontrole el asma”, recomendó la doctora Ramos Romey.

“Es una congestión e inflamación en los senos maxilares y frontales secundaria a alergia. Esas son esas personas que siempre tienen la nariz tapada y molestias en los senos frontales y en los senos maxilares como si fuera sinusitis, pero no es infección, es inflamación por alergia. Entonces, cuando se descontrola la rinosinusitis, se descontrola el asma y tenemos que manejar las dos cosas”, detalló la doctora Serrano Domínguez.

“Cuando evaluamos al paciente y tiene reflujo, la parte de atrás de la garganta está bien roja y el paciente siente ardor y dificultad al tragar. Esto le causa una tos persistente y, si no se toma las medicinas para el reflujo, y no sigue las recomendaciones del gastroenterólogo de ajustar la dieta, tendrá un periodo, especialmente en la noche, donde ese reflujo será peor y tendrá tos seca persistente. Si ocurre y no se atiende, esto puede provocar asma”, advirtió la doctora Serrano Domínguez.