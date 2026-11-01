Los chequeos que no deben faltar para mantener la diabetes bajo control

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere atención conti nua, pero que, con un seguimiento médico adecuado, hábitos saludables y chequeos preventivos, es posible mantenerla bajo control y reducir el riesgo de complicaciones. Más allá de monitorear los niveles de azúcar en la sangre, existen evaluaciones médicas esenciales que permiten conocer cómo está respondiendo el organismo y detectar oportunamente cualquier cambio en la salud.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. (Suministrada)

En Puerto Rico, donde la diabetes representa uno de los principales retos de salud pública, fomentar la prevención y el manejo adecuado de esta condición es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes viven con ella.

Más allá del azúcar: la importancia del seguimiento médico

Uno de los errores más comunes es pensar que mantener niveles adecuados de glucosa significa que todo está bien. Aunque este indicador es importante, la diabetes puede afectar diferentes órganos y sistemas, incluyendo el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

Por eso, las visitas médicas periódicas y las pruebas de seguimiento son indispensables. Estas evaluaciones permiten identificar posibles complicaciones en etapas tempranas, ajustar tratamientos cuando sea necesario y establecer estrategias personalizadas para proteger la salud a largo plazo.

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Entre las pruebas más importantes se encuentra la hemoglobina glucosilada (A1c), que refleja el promedio de los niveles de glucosa durante los últimos dos o tres meses. Generalmente, se recomienda realizarla cada tres meses cuando no se han alcanzado las metas de tratamiento o se han realizado cambios en los medicamentos, y cada seis meses cuando la condición se mantiene estable.

La meta de A1c debe individualizarse según la edad, las condiciones de salud y otros factores. Para muchos adultos con diabetes, una meta inferior al 7 % puede ser apropiada, siempre bajo orientación médica.

Chequeos esenciales que debes tener presentes

Además del monitoreo de glucosa, existen otras evaluaciones que forman parte del cuidado integral de las personas con diabetes. Estas son algunas de las más importantes:

Evaluación de la presión arterial: debe realizarse en cada visita médica, ya que la diabetes y la hipertensión pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Pruebas de función renal: generalmente, se recomiendan al menos una vez al año. Incluyen análisis de sangre para estimar la función de los riñones y pruebas de orina para detectar la presencia de albúmina.

Examen de la vista con dilatación de pupilas: permite identificar cambios relacionados con la retinopatía diabética. En una frecuencia de al menos una vez al año, lo cual dependerá de los resultados y las recomendaciones del especialista.

Evaluación de los pies: debe incluir una revisión integral al menos una vez al año, además de inspecciones durante las consultas de seguimiento. Ayuda a detectar la pérdida de sensibilidad, lesiones y problemas circulatorios.

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Perfil de lípidos: permite evaluar los niveles de colesterol y triglicéridos, factores importantes para prevenir complicaciones cardiovasculares.

Evaluación de la salud oral: las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades de las encías, por lo que las visitas regulares al dentista también son esenciales.

Estos chequeos no deben verse como pruebas aisladas, sino como parte de una estrategia de prevención que permite tomar decisiones informadas y actuar antes de que aparezcan complicaciones.

Pequeñas acciones que hacen una gran diferencia

El manejo efectivo de la diabetes también depende de las decisiones que se toman diariamente. Una alimentación balanceada, la actividad física regular, el descanso adecuado y la adherencia a los medicamentos contribuyen al bienestar general.

Asimismo, conocer los niveles de glucosa y comprender cómo responden a los alimentos, la actividad física y el tratamiento permite participar activamente en el cuidado de la salud. Es importante mantener una comunicación abierta con el equipo médico, informar cualquier síntoma nuevo y no modificar los medicamentos sin orientación profesional.

La prevención es parte de una Salud Completa

Vivir con diabetes no significa renunciar a una vida activa y plena. Significa asumir un compromiso constante con el bienestar y reconocer que la prevención es una de las herramientas más valiosas para proteger la salud.