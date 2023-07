La disrupción en la medicina moderna se ha manifestado de diversas maneras, pero una de las de mayor alcance ha sido la creación de comunidades en las redes sociales por parte de especialistas de la salud influencers, por decirlo de alguna manera.

Con sus perfiles en Instagram y Facebook, estos profesionales de la salud crean contenido original que comunica, con información respaldada por la ciencia, sobre diferentes condiciones de salud prevalentes en la isla, proporcionando consejos de manejo y prevención y, en muchas ocasiones, una buena dosis de humor.

A continuación, te presentamos cuatro de las mejores cuentas que deberías seguir:

Lcda. Rubí J. Mendoza Castro

@mindful.dietitian

Nutricionista y dietista registrada

Lcda. Rubí J. Mendoza Castro (Suministrada)

El proyecto Mindful Dietitian (@mindful.dietitian), liderado por la licenciada Rubí J. Mendoza Castro, nutricionista y dietista licenciada, surgió a partir de su deseo de crear un espacio que abordara la nutrición desde una perspectiva fundamentada en la evidencia científica, en respuesta a la gran cantidad de desinformación que observaba en las redes sociales.

“Quería hablar de nutrición en arroz y habichuelas. La nutrición es una ciencia complicada. Hay tanta información que desinforma”, expresó la especialista, quien cuenta con diversas certificaciones destacadas en condiciones gastrointestinales, cardíacas y endocrinas, certificación en alimentación basada en plantas de la Universidad de Cornell y en dieta baja en carbohidratos fermentables (FODMAP, en inglés) para pacientes con síndrome de colon irritable de la Universidad Monash, en Australia. También, está certificada como entrenadora personal por la National Academy of Sports Medicine.

Lo que comenzó como puntuales publicaciones realizadas durante su tiempo en la sala de lactancia después del nacimiento de su primer hijo, ha evolucionado en una comunidad vibrante de nutrición, con 34,700 seguidores en Instagram. “La intención es desmentir mitos acerca de la nutrición y, como decimos los boricuas, hablar ‘a rajatabla’”, afirmó la licenciada Mendoza Castro.

PedMed

@pedmedpr

Grupo de subespecialistas pediátrico

Parte del grupo de PedMed, de izquierda a derecha: Dra. Natalia Rodríguez, neuróloga pediátrica; Dra. Hildamary Díaz, pediatra y cofundadora de PedMed; Dra. María Jiménez, gastroenteróloga pediátrica y cofundadora de PedMed; Dra. Coral López, endocrinóloga pediátrica; y Dra. Josie Fuentes, pediatra. (Suministrada)

PedMed (@pedmedpr) está transformando la atención pediátrica en Puerto Rico, al ofrecer una plataforma integrada que permite a los pacientes acceder a múltiples servicios en un solo lugar. Según Mario Díaz Gallego, desarrollador estratégico de PedMed, este es un ecosistema pediátrico donde los pacientes tienen acceso a especialistas y subespecialistas en pediatría sin tener que visitar diferentes consultorios. Todas las decisiones, planes de continuidad y citas de seguimiento se discuten en conjunto con los profesionales de la salud, simplificando el proceso para los pacientes.

Además de la atención médica, PedMed se enfoca en brindar apoyo en la salud emocional, familiar y social a través de sus cuentas en redes sociales. En estas, comparten información y consejos sobre diversos temas pediátricos, desde emergencias leves hasta orientación sobre cuándo acudir a subespecialistas.

Su objetivo con el contenido creado es atender también el componente familiar, despertando curiosidad en las familias y vinculándolas al proceso de identificar las posibles necesidades de los niños. De esta manera, se busca canalizar de manera oportuna cualquier necesidad de servicios de salud que los pequeños puedan tener.

Dr. Vincent Rodríguez Bury

@drvicentbury

Cirujano urológico

Dr. Vincent Rodríguez Bury (Suministrada)

El doctor Vincent Rodríguez Bury (@drvicentbury) es otro especialista ampliamente reconocido en las redes sociales, especialmente en Instagram. Como cirujano urológico, Rodríguez Bury utiliza sus plataformas para educar a su audiencia sobre la salud urológica. Con un enfoque jocoso, lenguaje coloquial y una comunicación cercana, el doctor Rodríguez Bury busca derribar barreras y tabúes en torno a la salud, brindando información clara y accesible.

“Cuando terminé de estudiar medicina, quise quedarme en la isla. Busco llegarle a las personas, ser el médico del pueblo. Por eso, me quito la bata blanca y les hablo con confianza, como si fuera su ‘pana’. Hasta los pacientes más mayorcitos dicen: ‘Yo quiero que me atienda el doctor’, porque la salud urológica es un tema tabú, y quieren discutirlo con alguien de confianza”, compartió el doctor Rodríguez Bury.

Sus contenidos en las redes sociales se destacan por siempre tener una buena dosis de humor, al abordar temas relevantes, usando memes, así como lenguaje y vídeos cómicos, para ser una voz confiable y generar seguridad en los pacientes que buscan atención urológica.

Dra. Ruth González

@mi_psicologa_pr

Psicóloga clínica

Dra. Ruth González (Suministrada)

La doctora Ruth González (@mi_psicologa_pr) es una psicóloga clínica que utiliza Instagram para hacer que la salud mental sea accesible para todos. Con su sólida formación en psicología clínica para adultos, la doctora González aborda temas como la depresión, la ansiedad, los problemas de pareja y el desarrollo personal. Su objetivo es proporcionar información basada en la evidencia y brindar a las personas herramientas para mejorar su bienestar emocional.

“Todo lo que consumimos en las redes sociales tiene un impacto en cómo vemos la vida. Quería compartir vídeos que ayudaran a las personas a ver el mundo desde una perspectiva que les haga saber que no están solas en las experiencias que atraviesan. Hay personas que no pueden acceder a terapia o no la necesitan en ese momento, y me dicen: ‘Gracias por mostrármelo de esta manera’ o ‘Wow, necesitaba escuchar esto hoy’”, dijo.

Para la doctora González, es fundamental que las personas se tomen unos minutos para reflexionar sobre su vida. “Cuando te detienes a pensar en ti mismo, en ese momento en el que ves este vídeo y reflexionas con información valiosa, eso es una ayuda”.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.