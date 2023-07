Si la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muertes en Puerto Rico, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Salud, toca convertirnos en peritos de la materia, ya que el riesgo de desarrollar una es significativo. Para ayudarte, hemos recopilado los consejos favoritos que ofrecen a sus pacientes destacados especialistas en el cuidado cardiovascular en la isla:

1. Coge con pinzas los consejos de tus vecinos y amigos

Dr. José Román Ramos, cardiólogo intervencional en Centro Médico Episcopal San Lucas

Cada tratamiento cardiovascular es único y tiene que ser personalizado para ti. Infórmate con tu médico. (Shutterstock)

“Una de las problemáticas que enfrentamos es la falta de adherencia al tratamiento con los medicamentos recetados por el cardiólogo. A menudo, nos encontramos luchando con los consejos que provienen de vecinos o amigos. Mi consejo es que, antes de realizar cualquier ajuste a tu tratamiento, lo discutas primero con tu cardiólogo.

A veces escucho comentarios como: ‘Me dijeron que eso daña el hígado’. En esos casos, les explico que eso no es cierto y les proporciono la explicación pertinente. Les informo sobre los beneficios cardiovasculares comprobados de las estatinas y les explico por qué, en su caso particular, deben tomarlas para prevenir otro infarto. Este es solo un ejemplo, pero, constantemente, nos enfrentamos a discrepancias entre lo que dicen los vecinos o amigos y lo respaldado por la literatura médica.

Hoy en día, muchas personas comentan cosas como: ‘No tomes eso [porque] causa tal cosa’ o ‘Este otro medicamento es mejor’. Es importante que sepas que cada tratamiento cardiovascular es único y tiene que ser personalizado para ti”.

2. No te compares con las imágenes perfectas de las redes sociales

Dra. Isabel Rodríguez, internista y cardióloga en entrenamiento en Centro Médico Episcopal San Lucas

Ponte unos "headphones" y sal a caminar. (Shutterstock)

“Lo primero que te recomendaría es que te pongas unos headphones y salgas a caminar. Con el tiempo, te sentirás más cómodo caminando y darás pasos más rápidos. La música te motivará y, eventualmente, te animarás a joggear. Poco a poco, desarrollarás tu resistencia.

Hoy en día, pasar mucho tiempo en las redes sociales no es necesariamente saludable. A menudo, vemos cosas que son metas falsas. Empieza por lo básico. No intentes hacer CrossFit, si aún no puedes dar cuatro vueltas en una pista caminando. Puede sonar como algo mínimo, pero la actividad física es fundamental para la prevención cardiovascular.

Yo promuevo el ejercicio como la solución para todo: desde el aburrimiento hasta el sobrepeso. También nos ayuda a protegernos del estrés de la vida porque, aunque siempre va a estar, está en nuestras manos —hasta cierto punto— controlarlo y redefinir nuestras metas y expectativas en esta sociedad tan exigente en la que vivimos”.

3. Confía, pero verifica, y conviértete en experto en tu diagnóstico

Dr. Juan Vázquez, internista y cardiólogo en entrenamiento en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico

Investiga los términos que hablamos durante la visita, cuáles son las consecuencias de no recibir tratamiento, por ejemplo, de las presiones descontroladas a largo plazo. (Shutterstock)

“Anteriormente, la cultura era que todo lo que dijera el médico era verdad. Con el paso del tiempo, la información se ha vuelto más accesible y los pacientes se han vuelto más inquisitivos. Ese proceso es increíblemente importante, ya que no siempre podemos hacer que el paciente comprenda completamente lo que está sucediendo en su corazón.

Investiga los términos que hablamos durante la visita, cuáles son las consecuencias de no recibir tratamiento, por ejemplo, de las presiones descontroladas a largo plazo. Y, definitivamente, cuando vengas a la cita de seguimiento, crearemos más una conversación en la que puedas comprender mejor las recomendaciones y el tratamiento. Esto aumentará la probabilidad de que te adhieras al tratamiento médico.

Puede parecer que tener una condición médica, sea cual sea, define tu vida. Sin embargo, tu vida no se acaba ahí. Puedes empoderarte de tu condición y tomar el control sobre ella, moviéndote hacia adelante”.

4. No hay razón para que estés fumando en el 2023

Dr. Héctor Sepúlveda, internista y cardiólogo en entrenamiento en el Hospital Universitario de Adultos

No fumes y, si no fumas, no empieces. (Shutterstock)

“Cuando tengo un paciente que conozco por primera vez, sea joven o mayor, de las cosas que busco para hacer una intervención es conocer si fuma o no. El consejo es no fumar y educar al paciente, porque muchos piensan que es algo sin solución. Me dicen: ‘Soy adicto. Esta es la medicina que uso para automedicar mi ansiedad y mi estrés, y nadie me lo va a quitar’.

Es importante que entiendas que la ‘cura’ que te estás dando ahora mismo es mil veces peor que la enfermedad y que tenemos herramientas para ayudarte a dejar de fumar. Mucha gente no sabe lo que es la vareniclina, por ejemplo, que es un medicamento excelente. También tratamos con el bupropión y con los parches o chicles de nicotina, y trabajamos juntos en un proceso que toma aproximadamente tres meses.

A todos los pacientes, les digo: no fumen y, si no fuman, no empiecen. No repitan el error de la generación anterior”.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.